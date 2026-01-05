Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_13_27_PM_57c4491752
Nuevo León

Despiden a Don David Garza Lagüera; adiós a un líder empresarial

Al servicio fúnebre acudieron representantes de la iniciativa privada, como Guillermo Salinas Pliego, Lorenia Canavati y Fernando Canales Stelzer.

  • 05
  • Enero
    2026

La comunidad empresarial y política de Nuevo León se reunió este lunes para despedir a Don David Garza Lagüera, integrante del legado de Don Eugenio Garza Sada.

La ceremonia se realizó en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde familiares, amigos y colaboradores rindieron homenaje a su vida y trayectoria. Don David Garza Lagüera falleció el sábado 3 de enero a los 90 años.

Asistencia de líderes empresariales y políticos

Al servicio fúnebre acudieron representantes de la iniciativa privada, como Guillermo Salinas Pliego, Lorenia Canavati y Fernando Canales Stelzer.

Por parte del sector público, asistieron el exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, además de funcionarios estatales y representantes de organismos ciudadanos.

Funcionarios y organismos ciudadanos presentes

También estuvieron Héctor Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León; Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario de Medio Ambiente; y Selene Martínez Guajardo, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire.

Aunque mantuvo una vida privada de bajo perfil, Garza Lagüera realizó aportaciones en los ámbitos ambiental, humanista y empresarial. Destaca la colaboración con el departamento de New Mexico Wildlife para la reintroducción del ciervo canadiense en México y el impulso de estudios sobre el oso negro con la Universidad de Texas.

Al concluir la misa, el féretro fue trasladado en hombros hacia una ceremonia privada, en honor a Don David Garza Lagüera, hijo de Don Eugenio Garza Sada y Consuelo Lagüera Zambrano.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rjts_a1b242a6f8
Miguel Flores llama a prevenir incendios forestales en Nuevo León
iran_eua_israel_7b27e972f5
Irán lanza advertencia a Estados Unidos e Israel ante amenazas
Whats_App_Image_2026_01_06_at_1_33_17_AM_20c2479da6
Fraude de 'tandas millonarias' habría afectado en otros estados
publicidad

Últimas Noticias

empleados_ahmsa_prorroga_056c96118b
Rechazan trabajadores de AHMSA la prórroga de la subasta
finanzas_app_11782b7d76
Organiza tus finanzas personales con apps de administración
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T123232_693_24e4665479
Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×