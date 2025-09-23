Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella

Familiares y amigos se congregaron este lunes en unas capillas del municipio de San Pedro para dar el último adiós a la conductora de televisión Débora Estrella, quien falleció el pasado sábado en un accidente aéreo.

Los servicios funerarios comenzaron a las 10:00 horas, con la llegada de quienes quisieron expresar sus condolencias y acompañar a la familia en este doloroso momento.

Débora, de 43 años, era ampliamente conocida en la región por su destacada trayectoria como abogada y presentadora de televisión.

Entre los asistentes se encontraba la diputada del PAN, Claudia Caballero, quien más temprano había solicitado un minuto de silencio en el Congreso del Estado en honor a la conductora.

Caballero destacó la influencia de Débora y que dejará un legado imborrable.

"Fue alguien que marcó no a una generación, sino a varias generaciones".

Los presentes la recuerdan como una persona alegre, trabajadora y disciplinada.

Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros perdieron la vida cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló cerca del Río Pesquería, en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

Dedican minuto de silencio

Los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León guardaron un minuto de silencio en memoria de la conductora de televisión Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, quienes perdieron la vida el pasado sábado en un trágico accidente de avioneta en el municipio de García.

La petición fue presentada por la diputada del PAN, Claudia Caballero, quien expresó un emotivo mensaje en honor a la conductora.

"Débora Cecilia Estrella Garza, mejor conocida como Débora Estrella, conductora de noticias, dejó de estar con nosotros a causa de un trágico accidente, una noticia que duele en el corazón y que llegó como balde de agua helada para todos", dijo Caballero.

"Enviamos a toda tu familia y seres queridos un abrazo inmenso, deseando pronta resignación en tan irreparable pérdida. Te recordamos y extrañaremos por siempre, querida amiga", continuó la diputada.

En su solicitud, la diputada pidió a los asistentes un minuto de silencio.

“Es por ello que solicito a esta Honorable Asamblea un minuto de silencio por motivo de su fallecimiento, por su descanso eterno y por su trayectoria profesional”.

Al concluir el mensaje, los diputados se pusieron de pie y guardaron silencio.

El accidente ocurrió el sábado pasado, cuando la avioneta en la que viajaban Débora Estrella y Bryan Ballesteros cayó cerca del Río Pesquería.

Custodian restos de avioneta

A más de 24 horas del accidente aéreo que cobró la vida de la conductora Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, los restos de la avioneta continúan en el lugar de los hechos, a la espera de ser retirados.

La aeronave, una Cessna 150M presuntamente propiedad de la escuela aeronáutica Centros de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán A.C., se encuentra a un costado del río Pesquería, en lo que parece ser una pista de aterrizaje dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

La zona ha sido acordonada y es custodiada por elementos de la Policía de García. Aunque agentes ministeriales y periciales de la Fiscalía del Estado iniciaron las investigaciones preliminares, se espera que sea la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) la responsable de llevar a cabo las pesquisas más detalladas.

La AFAC no solo se encargará de remover los restos de la avioneta, que quedó partida en dos, sino que también tendrá la tarea de determinar si alguna falla mecánica fue la causa del accidente.

Comentarios