Despliega Escobedo brigadas contra dengue, pulgas y garrapatas

La dispersión de químicos se realiza en gran volumen para erradicar plagas que pueden afectar tanto a personas como a animales de compañía.

Ante el incremento de casos relacionados con picaduras de insectos durante la temporada de calor y humedad, el municipio de Escobedo reforzó las acciones de fumigación y descacharrización en diversos sectores de la ciudad, con especial atención en las colonias ubicadas al norponiente.

Las labores forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos a la salud asociados con el dengue, así como con la presencia de pulgas, garrapatas y otros insectos que proliferan en esta época del año.

Encabezan operativo sanitario en colonias prioritarias

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Manuel Meza Muñiz, supervisó las acciones implementadas por las distintas dependencias municipales para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por vectores.

Durante los recorridos, explicó que la dispersión de químicos se realiza en gran volumen para combatir la presencia de mosquitos, además de erradicar plagas de garrapatas y pulgas que pueden afectar tanto a personas como a animales de compañía.

Promueven estrategia de limpieza para prevenir criaderos

Autoridades municipales destacaron que la fumigación debe complementarse con acciones de limpieza en hogares y espacios públicos para eliminar posibles criaderos de insectos.

Por ello, se mantiene la estrategia de salud basada en las acciones de lavar, voltear, tapar y tirar recipientes que acumulen agua o representen un riesgo para la proliferación de mosquitos.

Como parte de estos trabajos, personal de la Secretaría de Servicios Públicos realiza jornadas de recolección de cacharros. Previamente, los vecinos reciben avisos para que coloquen los objetos en desuso sobre la vía pública y puedan ser retirados de manera oportuna.

Apoyan con atención para mascotas durante fumigaciones

En los operativos también participa la Dirección de Protección y Bienestar Animal, dependencia que colabora en las acciones dirigidas a combatir pulgas y garrapatas.

Además de la fumigación, se aplican dosis de desparasitación y baños medicados a animales de compañía, como parte de una estrategia integral para reducir riesgos sanitarios en las colonias intervenidas.

Reciben reportes ciudadanos para atender focos de riesgo

El municipio informó que la ciudadanía puede reportar situaciones relacionadas con plagas o acumulación de desechos a través del Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE).

Los reportes se reciben en los teléfonos 81 8384 5901 y 81 2075 3684. Con base en cada solicitud, el personal diseña estrategias de atención, ataque y contención para atender los puntos detectados y reducir riesgos para la población.