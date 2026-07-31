Despliega Fuerza Civil centros de mando móviles en carreteras

Los mandos se ubican sobre las carreteras a Nuevo Laredo y Reynosa, para brindar acompañamiento y atención a la ciudadanía que transita por las vías estatales

Fuerza Civil desplegó dos centros de mando móviles de la División Caminos sobre las carreteras a Nuevo Laredo y Reynosa, con el objetivo de brindar acompañamiento y atención a la ciudadanía que transita por las vías estatales hasta los límites de Nuevo León, informó el encargado del despacho de la Comisaría, Adolfo Flores Pader.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, el comisario Flores Pader, explicó que las unidades fueron instaladas en puntos estratégicos los centros turísticos conocidos como “El rancho” y “Los ahijados” para fortalecer la vigilancia y agilizar la atención de emergencias en carretera.

“Estos centros móviles tienen alta tecnología, están conectados de manera directa con nuestro C5, con la División de Inteligencia e Investigación y esto facilita un despliegue rápido de las unidades del personal y para cualquier auxilio que requiera la comunidad, pues hay una atención más adecuada, más ágil y más atenta”.

Flores Pader señaló que estos centros de mando forman parte de las acciones de la División Caminos, cuya misión es acompañar a los automovilistas que circulan por las carreteras estatales y reforzar la seguridad hasta los límites de Nuevo León con otras entidades.

Los centros móviles cuentan con tecnología enlazada a la División de Inteligencia e Investigación, lo que permite coordinar de forma inmediata el despliegue de unidades y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente o solicitud de auxilio en las carreteras del estado.