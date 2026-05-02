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Nacional

Marina despliega ofensiva contra el sargazo en el Caribe mexicano

La Secretaría de Marina intensificó su estrategia nacional en Quintana Roo con barreras, anclajes y cientos de elementos desplegados para proteger playas

  • 02
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Marina (Semar) fortaleció su Estrategia Nacional contra el Sargazo 2026 con una amplia operación en destinos estratégicos del Caribe mexicano, donde ya se han instalado 7 mil 530 metros de barreras y sistemas de anclaje para contener la macroalga antes de que llegue a las costas.

Las acciones se concentran en municipios clave para el turismo y la economía regional:

  • Puerto Morelos
  • Playa del Carmen
  • Tulum
  • Mahahual

Más de 28 mil toneladas recolectadas

Como parte del operativo actualizado al 1 de mayo, la Marina informó que ya se han recolectado más de 28 mil toneladas de sargazo en seis municipios del Caribe mexicano.

La cifra refleja la magnitud del fenómeno ambiental que cada año impacta playas, biodiversidad marina y actividad económica en la región.

Grupos de emergencia siguen activos

Actualmente permanecen desplegados tres Grupos de Recolección de Emergencia en Playas (GREP), enfocados en limpieza, contención y retiro del alga.

Personal desplegado:

  • Playa del Carmen: 110 elementos
  • Tulum: 18 elementos
  • Mahahual: 63 elementos

Estos equipos trabajan directamente en playas para reducir la acumulación y mitigar afectaciones al turismo, la navegación y la vida marina.

Protección ambiental, económica y turística

La llegada masiva de sargazo representa un desafío que va más allá de lo ecológico.

Su impacto puede afectar la imagen turística internacional del Caribe mexicano, las actividades hoteleras y restauranteras, la pesca y navegación local y la calidad del agua y ecosistemas costeros

Por ello, la Semar subrayó que contener el sargazo también significa proteger empleos, seguridad costera y desarrollo económico.

Con el incremento estacional del arribo de macroalgas, las autoridades federales buscan anticiparse a una de las mayores amenazas ambientales para Quintana Roo.


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