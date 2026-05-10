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Nuevo León

Nuevo León despliega su segundo Black Hawk para Fuerza Civil

Con este nuevo Black Hawk, Fuerza Civil alcanza 11 helicópteros en operación y consolida una de las divisiones aéreas más equipadas del país

  • 10
  • Mayo
    2026

El rugido de las hélices volvió a sentirse sobre el área metropolitana. Nuevo León incorporó oficialmente un segundo helicóptero UH-60 Black Hawk a Fuerza Civil, reforzando la capacidad operativa de la corporación en tareas de vigilancia, reacción y combate a la delincuencia.

La aeronave, considerada una de las más avanzadas para operaciones tácticas, se suma a la flota aérea estatal como parte de la estrategia de fortalecimiento de seguridad.

Con este nuevo Black Hawk, Fuerza Civil alcanza 11 helicópteros en operación y consolida una de las divisiones aéreas más equipadas del país. Y para confirmar el poder de este helicóptero, realizamos un vuelo a bordo de esta nueva unidad, partiendo desde el Campo Policial 1 en Escobedo.

En cuestión de minutos, el helicóptero sobrevoló el corazón de Monterrey, pasando por colonias cercanas a Universidad, Barragán, Gonzalitos y Constitución, dejando ver desde las alturas el movimiento de la ciudad y la presencia estratégica que ahora tendrá esta aeronave en tierra y aire.

El Black Hawk puede alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora y elevarse rápidamente para cubrir amplias zonas del estado en pocos minutos.

Desde el aire, cuatro elementos armados mantienen vigilancia constante sobre avenidas, colonias, carreteras y brechas, convirtiendo al helicóptero en una pieza clave para patrullajes, operativos de alto impacto y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Además de operativos de seguridad, la aeronave también puede ser utilizada en rescates, evacuaciones médicas y apoyo durante emergencias o desastres naturales, ampliando el alcance de reacción de Fuerza Civil en todo Nuevo León.


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