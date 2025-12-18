Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Guardia_Nacional_despliega_operativos_en_carreteras_720ac6807d
Nuevo León

Guardia Nacional despliega operativos en carreteras

El objetivo de esto busca proteger a la ciudadanía, mantener la paz y el orden en áreas públicas y la prevención del delito

  • 18
  • Diciembre
    2025

El objetivo del Puesto de Seguridad Ciudadana 2025, implementado por la Guardia Nacional, es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, así como prevenir y combatir el delito en sus diversas modalidades, en un perímetro de 2,700 kilómetros de la zona centro del estado, estableció el Capitán Primero Iván Jarib Aguirre, Titular de la Compañía Vías de Comunicación de la GN. 

“Los operativos que realizamos son en apoyo a la población civil, y tenemos implementados los operativos Caballero del Camino, Radar, Carrusel y Telurio, así como asistencia vial en carreteras, apoyo al Instituto Nacional de Migración y apoyo a las caravanas migrantes que estamos recibiendo de Estados Unidos en estas fechas”, señaló. 

Francisco de la Rosa, Sargento Primero de la GN, realiza las recomendaciones correspondientes a los automovilistas. 

“Le voy a recomendar que por favor utilicen su cinturón de seguridad, colóqueselo de manera adecuada, esto es con la finalidad de salvaguardar su propia integridad, la de usted y su acompañante”. 

WhatsApp Image 2025-12-18 at 2.19.17 PM.jpeg

Se busca proteger a la ciudadanía, mantener la paz y el orden en áreas públicas y la prevención del delito, implementando estrategias para prevenir actividades delictivas y fomentar la cultura de la denuncia.

“Contamos con casi 1,700 efectivos y nos encontramos con un despliegue permanente las 24 horas, atendiendo hechos de tránsito, realizando infracciones a los conductores que no adoptan las medidas adecuadas para el tránsito poniendo en riesgo su propia integridad”, dijo el Capitán Primero Iván Jarib Aguirre.

Se trabaja en coordinación con otras autoridades y cuerpos de seguridad para abordar problemas de seguridad de manera integral, se brinda atención a emergencias y se establecen relaciones de confianza con la comunidad.

Algunos automovilistas se refirieron al operativo decembrino 2025: 

“Muy bien. Me da mucho gusto que estén capacitando a las personas sobre el uso correcto del cinturón”, mencionó Gerardo Lara, automovilista de la zona.

“Está excelente que pongan este tipo de retenes, sobre todo estas áreas que son de vivienda y viene mucha gente a exceso de velocidad”, dijo Jorge Contreras, otro conductor.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 2.19.18 PM.jpeg

Las mujeres pertenecientes a la Coordinación de la Guardia Nacional en Tamaulipas sobresalen en la estrategia de seguridad como: Carolina Alonso, Mileydi Anahí Roque y Joselyn Vargas, quienes exhortan a las y los automovilistas a conducir a la defensiva y evitar ser parte de las estadísticas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_1ee2b6e883
Nuevo León es referente nacional en seguridad: Miguel Flores
EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T172447_278_b29a5dc1fd
Choque deja cinco lesionados sobre carretera Victoria-Matamoros
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T150123_944_3c64c7c1ed
Trasladan a 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales
publicidad

Últimas Noticias

comida_40_desperdicio_832240e65a
Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×