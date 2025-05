Destaca INE cero incidentes previo a la elección judicial en NL

A cinco días de celebrarse la elección del Poder Judicial, la presidenta del Consejo Local del INE en Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez, informó que no se han registrado incidentes relacionados con el proceso electoral, lo que atribuyó al respaldo brindado por Fuerza Civil en las tareas de seguridad.

Durante su participación en la Mesa de Seguridad estatal, Castro Ramírez hizo un llamado a mantener el acompañamiento policial, especialmente durante el traslado y resguardo de los paquetes electorales, que comenzará tras el cierre de casillas el próximo 1 de junio, programado entre las 19:00 y 19:30 horas.

“Todo ha ocurrido conforme a lo programado y gracias a este acompañamiento podemos decir que sin ningún incidente. También ya estamos listos y preparados para la jornada electoral del 1 de junio que también tendrá los mismos horarios de las pasadas jornadas electorales”, expresó.

Pide vigilancia para traslado de paquetes

La funcionaria subrayó que, aunque todo ha transcurrido con normalidad hasta ahora, la etapa posterior a la votación será crucial para asegurar la validez del proceso.

Por ello, solicitó reforzar la vigilancia, principalmente en zonas rurales, donde el apoyo logístico de seguridad es más necesario.

“Si me gustaría que nos pudieran a apoyar en esta última parte, que es la más importante, es decir, aun cuando hayamos recibido votación, si no podemos recuperar los paquetes, pues es como si no hubiésemos recibido nada”, apuntó.

En contraste, explicó que en la zona metropolitana, el personal del propio INE cuenta con las condiciones necesarias para realizar el traslado sin complicaciones.

Llamado a la participación ciudadana

Castro Ramírez reiteró que el INE ya está listo para la jornada electoral del próximo sábado, con las mismas condiciones y horarios establecidos en comicios previos.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con plena libertad, en un ambiente seguro y sin contratiempos.

Comentarios