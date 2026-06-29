Destaca Nuevo Laredo como referente de sostenibilidad

La presidenta municipal destacó que los resultados alcanzados han sido posibles gracias a una administración basada en la planeación de largo plazo.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, donde compartió la experiencia del municipio en la implementación de políticas públicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el encuentro encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y por Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, la presidenta municipal destacó los avances que han permitido posicionar a Nuevo Laredo como un referente estatal y nacional en materia de desarrollo sostenible.

Presenta Nuevo Laredo resultados ante organismos internacionales

Ante representantes de organismos internacionales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la academia, iniciativa privada y sociedad civil, la alcaldesa recordó que Nuevo Laredo fue el primer municipio de Tamaulipas en presentar un Informe Local Voluntario ante las Naciones Unidas.

"Presentar nuestro Informe Local Voluntario ante Naciones Unidas, en Nueva York, nos permitió demostrar que desde los municipios también se pueden construir soluciones con visión global y resultados concretos; para Nuevo Laredo, la Agenda 2030 no es un documento; es una forma de ordenar prioridades, medir avances y tomar mejores decisiones", señaló.

La edil explicó que esta experiencia permitió proyectar a nivel internacional las acciones impulsadas por el municipio en áreas como agua, infraestructura hídrica, igualdad, salud preventiva, competitividad y finanzas responsables.

Comparten modelo de desarrollo para otros municipios

Canturosas Villarreal señaló que el conocimiento adquirido por la administración municipal busca contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional y fomentar el intercambio de experiencias exitosas entre los municipios tamaulipecos.

"Lo que hemos aprendido en Nuevo Laredo queremos ponerlo al servicio de una visión más amplia para Tamaulipas, porque cada municipio tiene una vocación distinta, pero todos compartimos la misma responsabilidad: que el desarrollo se note en la vida diaria de la gente. El futuro sostenible de Tamaulipas se construye municipio por municipio, con evidencia, cooperación y resultados", afirmó.

Destacan proyectos de agua e infraestructura sanitaria

Como parte de su exposición, la alcaldesa presentó los avances obtenidos en el saneamiento del Río Bravo, proyecto que beneficia a municipios fronterizos como Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa y Matamoros.

También expuso las acciones relacionadas con la modernización de la infraestructura sanitaria y la implementación de la Línea Morada, estrategia enfocada en el reúso de agua tratada para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico.

Resaltan disciplina financiera y planeación estratégica

La presidenta municipal destacó que los resultados alcanzados han sido posibles gracias a una administración basada en la planeación de largo plazo, la disciplina financiera y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Indicó que esta estrategia ha permitido desarrollar proyectos prioritarios sin comprometer la estabilidad económica del municipio, al tiempo que fortalece la competitividad y mejora las condiciones de bienestar para la población.

La participación de Nuevo Laredo en la sesión estatal reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la Agenda 2030 y con la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la evaluación de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.

En el evento también participaron Ismael Ortíz Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Stefan Agne, ministro consejero y jefe de Cooperación de la Embajada de la Unión Europea; Nahuel Oddone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de CEPAL en México; Germán Ruíz Méndez, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible en SEMARNAT, y Candi Ashanti Domínguez, estratega de Implementación del Proyecto Olinia.