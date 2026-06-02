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Nuevo León

Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador

El paciente se trata de un adulto mayor de 84 años de edad, residente del municipio de Linares, quien permanece hospitalizado en la Clínica 2 del IMSS

  • 02
  • Junio
    2026

Las autoridades de salud confirmaron el primer caso de contagio humano por gusano barrenador en Nuevo León.

El paciente fue identificado como Joel Núñez, de 84 años de edad, residente del municipio de Linares

Actualmente permanece hospitalizado en la Clínica 2 del IMSS.

De acuerdo con familiares, el adulto mayor comenzó a presentar malestares la semana pasada y acudió a consulta en la clínica del IMSS de Linares. Sin embargo, al no mostrar mejoría, este lunes regresó para recibir atención médica y posteriormente fue trasladado de urgencia a Monterrey.

Durante su valoración en la Clínica 2, los médicos detectaron una infección provocada por gusano barrenador en la lengua, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

Casos superan los 370 contagios en humanos

La Secretaría de Salud federal confirmó el caso y señaló que, a nivel nacional, se han registrado 371 contagios humanos, lo que representa 19 casos más en comparación con la semana epidemiológica anterior.

Asimismo, las autoridades informaron sobre la detección del primer caso de gusano barrenador en fauna silvestre en libertad dentro del municipio de Monterrey.


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