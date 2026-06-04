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Internacional

Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas

El hallazgo de la plaga por primera vez desde 1966 enciende las alertas por su posible impacto en la industria ganadera y los precios de la carne

  • 04
  • Junio
    2026

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, una mosca parásita que se alimenta de animales de sangre caliente vivos, ha sido encontrado en un ternero en Texas, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el miércoles por la noche, exponiendo al ganado bovino del país a una nueva y grave amenaza.

Se confirmó un caso en un ternero en La Pryor, Texas, una ciudad situada a unos 48 kilómetros al noreste de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que supone un duro golpe para los ganaderos estadounidenses que se habían estado preparando para un brote de gusano barrenador doméstico, ya que esta plaga ha avanzado hacia el norte a través de México durante el último año.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, declaró que este caso, el primero en Texas desde 1966, era la única infestación confirmada en el país.

La plaga podría reducir aún más el hato ganadero estadounidense, que se encuentra en su nivel más bajo en 75 años. La escasez de suministros ya ha disminuido la producción de carne de res y ha disparado los precios a máximos históricos para los consumidores.

Según los expertos, este hallazgo también amenaza a la industria ganadera de Texas, que podría sufrir pérdidas económicas estimadas de hasta $1,800 millones de dólares si la plaga se propaga, y representa un revés para los esfuerzos estadounidenses, que han costado millones de dólares para mantenerla a raya.

El comisionado de agricultura de Texas, Sid Miller, criticó al USDA por permitir que la mosca barrenadora llegara a Estados Unidos.

"En lugar de utilizar todas las herramientas disponibles, el USDA actuó con demasiada lentitud y se basó únicamente en una solución parcial que tarda años en implementarse por completo", dijo.

Rollins afirmó que la liberación de moscas estériles era la herramienta más eficaz y que el USDA había invertido mucho en su producción.


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