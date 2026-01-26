Detectan primer caso de gusano barrenador en mascota

Aunque de manera aislada, la presencia del gusano barrenador se mantiene bajo vigilancia en la zona sur de Tamaulipas; ha generado nueva inquietud sanitaria luego que la plaga fuera detectada recientemente en un perro doméstico en el municipio de Ciudad Madero.

El director de Salud Pública municipal, Rubén Darío Leal Gómez, confirmó que el caso corresponde a una mascota que presentaba una lesión cutánea, la cual fue aprovechada por la mosca para depositar sus huevos, originando la infestación.

Aclaró que este hecho no implica un brote generalizado, pero sí obliga a reforzar las medidas de prevención: "Esto nos indica que el parásito puede estar presente y que existe el riesgo de que se extienda si no se cuidan adecuadamente las heridas, tanto en mascotas como en personas".

Por ello se han implementado cercos sanitarios, fumigación, búsqueda intencionada de casos y labores de información directa a la población, principalmente en zonas consideradas de riesgo por la concentración de animales.

El director del Distrito para el Bienestar número 12, con sede en Altamira, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que se han reforzado las acciones de coordinación con SENASICA, vigilancia epidemiológica y diversas instituciones de salud, ante el riesgo que representa esta plaga también para los seres humanos.

Se ha capacitado al personal médico sobre la detección de miasis cutánea en humanos, particularmente en personas con heridas abiertas, cirugías recientes, pie diabético o pacientes postrados, quienes son más vulnerables a este tipo de infestaciones.

"Ante cualquier herida con presencia de gusanos, es indispensable acudir de inmediato a una unidad de salud para confirmar o descartar miasis y dar el tratamiento oportuno".

De acuerdo con datos oficiales, México enfrenta un brote de gusano barrenador del ganado desde noviembre de 2024, con más de 14 mil casos acumulados hasta enero de 2026, concentrados principalmente en el sur y sureste del país.

En Tamaulipas, las autoridades insisten en que los casos siguen siendo aislados, aunque la vigilancia se mantiene activa para evitar su propagación.

El llamado a la ciudadanía es a participar en la prevención, reportar casos sospechosos y no minimizar lesiones en personas o animales, con el objetivo de contener oportunamente la plaga.

