Tras su captura, Armando "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el probable delito de allanamiento de morada

Inicio / Nuevo León / Detienen a hombre por presunto fraude con quintas en Santiago

Un hombre de 24 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, señalado por presuntamente defraudar a varias personas al ofrecer en renta quintas que no eran de su propiedad y cobrar por un servicio que nunca podía brindar.

De acuerdo con las investigaciones, Armando "N", con domicilio en la colonia Nogales, en Monterrey, publicaba y ofrecía el alquiler de quintas ubicadas en Santiago.

Sin embargo, cuando los clientes acudían al inmueble, descubrían que habían sido víctimas de un fraude, ya que los propietarios desconocían por completo las supuestas reservaciones.

Detención ocurrió dentro de una quinta

La detención se realizó cuando el hombre ingresó sin autorización a una quinta ubicada en la colonia Héctor Caballero, donde el propietario realizaba trabajos de mantenimiento.

El afectado informó a los policías que días antes una familia ya había acudido al lugar asegurando haber rentado la propiedad.

Autoridades indagan si existen más víctimas

Tras su captura, Armando "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el probable delito de allanamiento de morada, mientras que el vehículo Volkswagen en el que se trasladaba quedó asegurado. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas por este presunto esquema de fraude.