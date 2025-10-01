Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Nuevo León

Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak

La Fiscalía del estado de Nuevo León confirmó la detención en España de Víctor Hugo ´N', uno de los socios de Grupo Peak

  • 01
  • Octubre
    2025

El día de ayer, en España, fue detenido Víctor Hugo “N”, uno de los socios del Grupo Peak, señalado por cometer fraudes millonarios en el municipio de San Pedro.

La captura se realizó gracias a una notificación roja emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y ejecutada por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

La noticia fue confirmada la mañana de este miércoles por el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, al término de la reunión de seguridad.

“El día de ayer se detuvo a un directivo de la empresa Peak que tiene unos fraudes aquí en la ciudad de alrededor de 145 millones de pesos, con motivo de una alerta roja que se había enviado a Interpol. Nos avisaron las autoridades españolas que fue detenido el día de ayer”, declaró el fiscal.

Aseguró que, hasta el momento, la cifra asciende a los casi 150 millones de pesos y entre 8 y 14 carpetas de investigación.

“Es una empresa que ofrecía rendimientos de alrededor del 23,24 por ciento de interés mensual. Afortunadamente, cuando se obtuvo la orden de aprehensión, había una de las personas que había huido a España”, agregó.

Ahora, se espera que inicien los trámites de extradición para que Víctor Hugo “N” enfrente la justicia en Nuevo León.

Información en desarrollo...


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_grupo_peak_victor_n_070bfaf217
Víctor Hugo 'N' de Grupo Peak enfrentará la justicia en NL
Whats_App_Image_2025_10_01_at_10_21_28_PM_8c2641eea5
Inicia Red Ambiental campaña contra cáncer de mama
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_9c42a7f4b0
Reseña: Más fuerte que tus miedos de Kristen Helmstetter
EH_UNA_FOTO_33_9af972c9d8
¿Estás dando a tus hijos suficiente vitamina T?
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad
×