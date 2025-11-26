Diputados exigen radiografía del ISN o advierten rechazo

Las bancadas de oposición en el Congreso local le exigieron al gobierno del estado que presente una “radiografía” sobre a quién le pegará más el incremento de 33% del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pues dijeron que de lo contrario tienen garantizado el rechazo a la propuesta.

Esto surge luego de que el tesorero estatal, Carlos Garza, indicó que el aumento no afectaría a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino a los grandes corporativos, pero sin detallar por qué.

Al respecto, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que es el partido del gobernador, Samuel García, indicó que están dispuestos a alcanzar un “justo medio” en esta polémica propuesta, pero sin retirarla.

De entrada, las bancadas de Morena, PRI y PAN reiteran su rechazo al incremento del 3% al 4% del ISN que daría al estado un ingreso adicional de casi $6,000 millones de pesos.

Su postura se suma a la de las cámaras empresariales que desde el viernes se manifestaron en contra, argumentando que representa un “duro golpe” para su operación y para la generación de empleos.

Este martes, el coordinador morenista, Mario Soto, indicó que si el estado insiste en aumentar el ISN, debe poner “todas las cargas sobre la mesa”.

"Nosotros pedimos un diálogo de la Secretaría de Finanzas, del tesorero, del ejecutivo estatal, con el Congreso y también con el sector empresarial, con las distintas cámaras, para que nos pasen una radiografía de este tema y podamos llegar a un consenso.

“Aquí nosotros lo que estamos en contra son decisiones autoritarias y arbitrarias", sentenció Soto.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, advirtió sobre las consecuencias de no aprobar el Paquete Fiscal antes del 31 de diciembre.

Señaló que, si el año fiscal 2026 inicia sin la aprobación de alzas en impuestos como el ISN o el de alcoholes, estos incrementos se desecharían automáticamente, volviéndose amparables al comenzar el nuevo año fiscal.

Esto en caso de que el Estado le esté apostando a estirar la negociación y aprobar el Presupuesto hasta el 2026, tal como ocurrió este año, que el paquete fiscal de este año se aprobó apenas en febrero pasado.

"El tiempo corre en contra de parte del ejecutivo; nosotros tenemos hasta el 31 de diciembre para aprobarlo.

“Es algo bien claro, podemos aprobar cualquier situación en el año siguiente que no implique aumentos como el ISN, como el de alcoholes, porque esos no se pueden aprobar fuera de tiempo, porque al entrar el año fiscal automáticamente son amparables", enfatizó De la Fuente.

MC busca un 'justo medio'

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que la Tesorería ya ha sostenido reuniones con intermediarios del sector empresarial en la búsqueda de un término justo que satisfaga a todas las partes.

“Obviamente tiene que haber un justo medio, donde el Estado pueda verse beneficiado con los recursos suficientes y necesarios y, al mismo tiempo, pues estas expresiones que han venido surgiendo de los grupos que sienten que de alguna manera pudieran verse afectados por las decisiones, pero siempre buscando un justo medio, donde cada una de las partes se sienta satisfecha", indicó Pámanes.

