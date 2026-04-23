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Nuevo León

Diputados de Morena exigen los recursos para el Triángulo Norte

A través de un pronunciamiento oficial, las y los legisladores locales señalaron que el compromiso para financiar este proyecto fue asumido desde 2023

  • 23
  • Abril
    2026

La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Nuevo León lanzó un enérgico llamado al gobernador Samuel García Sepúlveda, exigiendo la liberación inmediata de los recursos destinados a concluir las obras del Triángulo Norte, un proyecto que calificaron como estratégico pero estancado por falta de voluntad política.

A través de un pronunciamiento oficial, las y los legisladores locales señalaron que el compromiso para financiar este proyecto fue asumido públicamente desde 2023.

Sin embargo, denunciaron que, tras tres años de gestión, no existe un avance físico significativo ni una justificación técnica que explique la parálisis de la obra.

Impacto en la ciudadanía

Para los integrantes de la bancada en el estado, el retraso no es solo una cuestión administrativa, sino un golpe directo a la calidad de vida de los neoloneses.

"El incumplimiento de estas obras afecta la movilidad, la competitividad y la operación de empresas que generan empleo. Nuevo León no puede ni merece seguir esperando", sentenció el Grupo Legislativo.

Contraste con el Gobierno Federal

En el comunicado, los diputados aprovecharon para contrastar la gestión estatal con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aseguraron que, mientras el Estado mantiene pendientes sus compromisos, la Federación ha mantenido un respaldo constante con inversiones estratégicas, especialmente de cara a los preparativos para el Mundial 2026.

'Cumplir no es opcional'

Morena enfatizó que el Triángulo Norte es una obra de alcance estatal que debe estar por encima de intereses partidistas o individuales. La postura de la bancada fue tajante respecto a la responsabilidad institucional que recae sobre el titular del Ejecutivo:

  • Exigencia: Liberación inmediata de fondos.

  • Motivo: Infraestructura clave para la zona metropolitana.

  • Postura: "Cumplir la palabra no es opcional, es una obligación".

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una respuesta oficial ante este reclamo presupuestal que tensa, una vez más, la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo en la entidad.


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