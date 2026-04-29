Diputados exigen investigar a Mattel y aplicar sanciones

Luego de que se diera a conocer que Mattel, fabricante de juguetes como Barbie y Fisher Price, fue la principal emisora de plomo en la zona metropolitana de Monterrey durante 2024, diputados del Congreso de Nuevo León exigieron a las autoridades una investigación a fondo.

El tema ha generado preocupación por sus posibles efectos en la salud, especialmente entre la población infantil, donde ya se reportan casos de intoxicación.

Escobedo concentra mayor número de niños intoxicados

La diputada María Guadalupe Rodríguez, directora de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular Tierra y Libertad, señaló que el municipio de Escobedo registra la mayor incidencia de menores afectados por plomo, seguido por Monterrey (zona norponiente), Apodaca y San Nicolás.

En esa misma localidad se ubica una planta de Mattel, aunque la legisladora aclaró que existen múltiples posibles fuentes de contaminación.

"El municipio que registra mayores indicadores de niños intoxicados con plomo es Escobedo, es el más alto. Y luego le sigue Monterrey al norponiente, luego Apodaca y enseguida San Nicolás. La causa se dice Zinc, se dice Ternium, se dice Mattel, se dice las recicladoras de baterías, se dicen otras empresas, el barro en el drenaje, las tuberías de asbesto, los techos de asbesto, los dulces, la comida, el agua", explicó.

Rodríguez subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva y coordinada entre distintas instituciones para identificar el origen del problema.

"Algo está ocurriendo, y esto es del campo de la investigación, de la responsabilidad gubernamental, de no agotar medios para hacer una exhaustiva investigación y en coordinación interinstitucional", expresó.

Piden verificar si emisiones de plomo exceden la norma

Por su parte, el diputado de Morena, Jesús Elizondo, solicitó analizar si los niveles de plomo atribuidos a la empresa se mantienen durante todo el año y si rebasan los límites establecidos en la normativa.

Aunque reconoció que no se puede responsabilizar a una sola compañía, insistió en que, de comprobarse irregularidades, deben aplicarse sanciones.

"Creo que es importante que se investigue si efectivamente estos niveles de plomo son persistentes a lo largo del año... no podemos echarle la culpa del tema del plomo 100 por ciento a una empresa porque hay muchas actividades industriales que generan y emiten este tipo de metal", expuso.

El legislador añadió que se debe revisar tanto la Norma Oficial Mexicana como estándares internacionales para determinar posibles violaciones.

"Y desde luego, si acorde a la NOM hay una violación, tiene que haber una sanción... y un compromiso de que van a disminuir eso", indicó.

Señalan omisiones de autoridades ante contaminación

En tanto, el diputado del PAN, Mauro Guerra, criticó el incremento en los niveles de contaminación y advirtió sobre el impacto directo en la salud de la niñez.

El legislador cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades para regular a las empresas que generan este tipo de emisiones.

"Ahora hasta nuestros niños que están sufriendo con lo que hacen las plantas (industriales). Ahora te puedes morir por la contaminación de plomo", lamentó.

Asimismo, urgió a que las dependencias ambientales realicen inspecciones y, en su caso, clausuren instalaciones que incumplan la normativa.

"Lo que no está bien es que la autoridad no ponga un alto... hoy Medio Ambiente puede salir a inspeccionar y clausurar plantas que están afectando", concluyó.

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