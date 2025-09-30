Cerrar X
Nuevo León

Diputados exigen revisar el caso de la osita Mina en La Pastora

El Congreso del estado pidió más control local en zoológicos y una investigación profunda tras el traslado de la osa Mina por presunto maltrato en La Pastora.

  • 30
  • Septiembre
    2025

Diputados del Congreso del Estado presentaron diversas solicitudes a autoridades ambientales federales y locales con el fin de mejorar la supervisión y el cuidado de las especies bajo custodia en el zoológico La Pastora, tras el reciente caso de la osa Mina.

Las peticiones se centraron en otorgar mayor capacidad de decisión a las autoridades estatales y en exigir una investigación exhaustiva por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El diputado de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, presentó un exhorto clave para crear un Convenio de Asunción de Funciones entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la PROFEPA y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

El objetivo es dotar a las autoridades locales de poder de decisión sobre las especies bajo su cuidado.

Villarreal lamentó el caso de la osa Mina, que fue trasladada a la Fundación Invictus en Pachuca por presentar signos de negligencia.

"A Mina, a la osa de La Pastora, le fallamos todos. Su historia nos confronta con una verdad incómoda: PROFEPA carece de los recursos y del personal para responder de manera efectiva ante emergencias de vida silvestre", sentenció Villarreal.

El diputado argumentó que Nuevo León, al contar con la Guardia Forestal y una mayor capacidad de despliegue, está preparado para asumir esa responsabilidad, pero actualmente Parques y Vida Silvestre de Nuevo León solo puede fungir como "apoyo operativo" sin voz ni voto.

"La decisión final sobre el destino de cada ejemplar recae exclusivamente en la Federación, a través de la PROFEPA", puntualizó.

En el mismo tenor, la diputada del PAN, Claudia Caballero, exhortó directamente a la PROFEPA a realizar una investigación a fondo sobre el caso de Mina en La Pastora.

La legisladora criticó la actuación de la dependencia federal.

"La intervención de PROFEPA tras la denuncia pública fue tardía y limitada".

Caballero exigió que el organismo cumpla estrictamente con su mandato legal y garantice no solo sanciones, sino también la protección de la fauna.

"El sufrimiento evitable de Mina constituye una expresión inaceptable de maltrato animal y revela la necesidad de auditorías profundas, permanentes y técnicas por parte de PROFEPA en todos los centros de exhibición y resguardo de fauna silvestre del estado, con especial atención en La Pastora”, concluyó.

El caso de la osa Mina se hizo público la semana pasada, cuando se denunció que el animal presentaba un pelaje y piel muy dañados, uñas largas y que sus condiciones de albergue eran inadecuadas.

Actualmente, Mina se encuentra bajo el cuidado de la Fundación Invictus en Pachuca para recibir el tratamiento necesario para su recuperación.


