Diputados exigen ampliar acciones contra menores con plomo

Tras revelarse que una parte significativa de la población infantil en el estado padece los estragos de la contaminación ambiental, el Congreso Local estalló en críticas hacia la pasividad de las autoridades estatales y federales.

Una investigación reciente arrojó datos alarmantes: de 1,239 alumnos evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), 329 resultaron positivos a la presencia de plomo. Esta cifra representa el 27% del total de la muestra, confirmando que casi 3 de cada 10 menores están "infectados" por metales pesados derivados de las emisiones industriales y el aire contaminado.

Un llamado enérgico desde la tribuna

La diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero, calificó la situación como una crisis de salud pública que está siendo ignorada. Caballero subrayó que el problema no se limita solo al plomo, sino también a otros metales tóxicos como el cadmio.