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Nuevo León

Diputados exigen ampliar acciones contra menores con plomo

Una investigación arrojó datos alarmantes: de 1,239 alumnos evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil, 329 resultaron positivos a la presencia de plomo

  • 22
  • Abril
    2026

Tras revelarse que una parte significativa de la población infantil en el estado padece los estragos de la contaminación ambiental, el Congreso Local estalló en críticas hacia la pasividad de las autoridades estatales y federales.

Una investigación reciente arrojó datos alarmantes: de 1,239 alumnos evaluados en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), 329 resultaron positivos a la presencia de plomo. Esta cifra representa el 27% del total de la muestra, confirmando que casi 3 de cada 10 menores están "infectados" por metales pesados derivados de las emisiones industriales y el aire contaminado.

Un llamado enérgico desde la tribuna

La diputada de Acción Nacional, Claudia Caballero, calificó la situación como una crisis de salud pública que está siendo ignorada. Caballero subrayó que el problema no se limita solo al plomo, sino también a otros metales tóxicos como el cadmio.

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"Hoy están matando, ahora sí, a nuestros niños. Nuestros niños hoy tienen en la sangre grados altos de plomo y de cadmio", sentenció la legisladora, haciendo hincapié en que se han realizado más de 15 llamados desde el Congreso sin obtener una respuesta contundente.

Caballero instó a una coordinación real entre el Estado y la Federación, recordando que es el gobierno federal quien posee la facultad de regular y sancionar a las empresas que operan bajo normatividades laxas.

Críticas a la pasividad oficial

Por su parte, la diputada del Partido Verde, Claudia Chapa, lamentó la falta de iniciativa de las autoridades de salud, criticando incluso que los costos de estos estudios hayan recaído en los bolsillos de los padres de familia.

"Este estudio debió haberlo realizado el Estado. No veo prudente cómo se tuvo que haber pedido dinero a los padres de familia", señaló Chapa.

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La legisladora exigió la activación inmediata de un plan de contingencia específico para atender a los menores afectados y frenar la exposición continua a estos agentes contaminantes que ponen en riesgo el desarrollo neurológico y físico de la infancia regia.

Los datos de la crisis:

  • Muestra: 1,239 alumnos de CENDIS.

  • Casos positivos: 329 menores.

  • Porcentaje de afectación: 27% (casi 3 de cada 10).

  • Sustancias detectadas: Plomo y cadmio.


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