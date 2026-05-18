Coahuila prepara elección clave para renovar el Congreso local

El próximo 7 de junio, Coahuila celebrará elecciones para renovar el Congreso del Estado, en un proceso donde estarán en juego 25 diputaciones locales, distribuidas entre mayoría relativa y representación proporcional.

Del total de cargos, 16 diputaciones serán elegidas por mayoría relativa, es decir, mediante voto directo en igual número de distritos electorales, mientras que nueve posiciones se asignarán por representación proporcional, conocidas como plurinominales. La nueva conformación dará paso a la LXIV Legislatura local.

En Coahuila, el proceso electoral para la renovación del Congreso local se divide en 16 distritos electorales distribuidos en las distintas regiones del estado, cada uno con una cabecera y municipios específicos bajo su jurisdicción.

En la región Norte y Carbonífera se ubican los primeros tres distritos. El Distrito 01, con cabecera en Acuña, comprende los municipios de Acuña, Jiménez y Zaragoza. El Distrito 02 tiene su cabecera en Piedras Negras y está integrado exclusivamente por dicho municipio. Mientras que el Distrito 03, con sede en Sabinas, abarca los municipios de San Juan de Sabinas, Sabinas, Morelos, Allende, Nava, Guerrero, Villa Unión, Hidalgo, Juárez, Progreso y Escobedo.

Para la región Centro y Desierto, el Distrito 04, con cabecera en San Pedro, está conformado por los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Sacramento, Lamadrid, Cuatro Ciénegas, San Pedro, así como una sección de Monclova. El Distrito 05 tiene cabecera en Monclova y está integrado únicamente por este municipio. En tanto, el Distrito 06, con sede en Frontera, incluye a Frontera, Nadadores, San Buenaventura, Múzquiz, Ocampo y Sierra Mojada.

En la región Laguna se encuentran cinco distritos. El Distrito 07, con cabecera en Matamoros, comprende Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y una porción de Torreón. Por su parte, los distritos 08, 09, 10 y 11 tienen cabecera en Torreón y abarcan distintos sectores específicos de este municipio.

Finalmente, en la región Sureste se localizan los últimos cinco distritos electorales. El Distrito 12, con cabecera en Ramos Arizpe, integra a los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. Los distritos 13, 14, 15 y 16 tienen cabecera en Saltillo y están conformados por diversas secciones territoriales de la capital coahuilense.

Este esquema distrital define la representación política de las distintas regiones del estado y será clave durante el actual proceso electoral en Coahuila.

En la contienda participan 256 candidatas y candidatos registrados, postulados por ocho fuerzas políticas, entre partidos nacionales y locales, quienes buscarán el respaldo ciudadano para ocupar un escaño en el Congreso estatal.

Para esta elección se conformaron dos alianzas principales. La coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y la Unidad Democrática de Coahuila, buscará mantener presencia legislativa en el estado. Por otro lado, la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Coahuila” está conformada por el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo.

En tanto, partidos como el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, además de fuerzas locales como Nuevas Ideas y México Avante, competirán de manera individual.

La jornada electoral se perfila como una prueba clave para las fuerzas políticas en un estado históricamente dominado por el PRI, donde además se pondrá a prueba el peso territorial de las alianzas y la capacidad de movilización de los partidos rumbo a la renovación del Poder Legislativo local.





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