Nuevo León

Discusión termina en feminicidio en Cumbres Mediterráneo

Una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja tras discusión en la colonia Cumbres Mediterráneo, en Monterrey; el vehículo cayó a barranco tras disparos

  • 03
  • Noviembre
    2025

Luego de discutir frente a una residencia, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja en la colonia Cumbres Mediterraneo, en Monterrey.

En base a las primeras investigaciones trascendió que la víctima discutió con un hombre en el interior de una camioneta Toyota en color gris obscuro.

Por versiones de testigos, la pareja fue vista bajarse del vehículo y discutir sobre la calle Ibiza en su cruce con la avenida Pedro Infante.

Minutos después ambos abordaron el vehículo y el auto circuló a exceso de velocidad sobre la calle.

Segundos después se escucharon tres detonaciones de arma de fuego y la camioneta se proyectó hacia un barranco ubicado al final de la calle Ibiza.

Al llegar al lugar, paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Monterrey localizaron la camioneta volcada sobre el lado izquierdo.

Afuera del vehículo estaba el cuerpo ya sin vida de una joven mujer y al realizar una búsqueda cerca del lugar se descartó la presencia de otras personas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía de Investigaciones de Monterrey buscaban imágenes de varias cámaras de seguridad instaladas afuera de la residencias.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima y del hombre que la acompañaba.

La zona fue resguardada por personal de la Policía municipal y estatal, quienes cerraron las calles para que peritos comenzaran las investigaciones.


