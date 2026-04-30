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Nuevo León

Condenan a 48 años de prisión por feminicidio en Guadalupe

Las pruebas se determinó que estos hechos ocurrieron a raíz de una discusión con su pareja, con la cual vivía en unión libre

  • 30
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sentenció a 48 años de prisión a Dionisio "N", luego de ser encontrado culpable del feminicidio de su pareja sentimental en Guadalupe.

De acuerdo con la dependencia estatal, este hombre fue encontrado culpable por los delitos de feminicidio y contra la salud por un crimen perpetrado en diciembre del 2024.

Tras presentar las pruebas correspondientes en la audiencia, se determinó que estos hechos ocurrieron a raíz de una discusión con su pareja, con la cual vivía en unión libre en el lugar de los hechos.

Víctima falleció por una contusión en la cabeza tras una riña

La riña escaló de la violencia verbal a la física, por lo que terminó por acabar con la vida de la mujer.

De acuerdo con el Servicio Médico Forense adscrito a la Fiscalía del Estado, se determinó que la causa de su muerte fue por una contusión profunda en el cráneo. Por esta razón, el hombre fue detenido y recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal.

Con base en estas pruebas, se determinó una condena de 48 años de prisión, además de la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

 


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