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Tamaulipas

Rescatan a mujer que intentaba arrojarse del Puente Tampico

Al cuestionarla, explicó que momentos antes sostuvo una discusión con su pareja mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas

  • 17
  • Mayo
    2026

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas rescataron este domingo a una mujer que intentaba arrojarse desde lo alto del Puente Tampico.

Durante las primeras horas del día, autoridades recibieron un reporte emitido por el C5 donde resaltaban la presencia de una mujer que aparentemente intentaba arrojarse hacia el vacío.

Después de varios recorridos de seguridad y vigilancia, el personal encontró a la mujer sobre el barandal, mientras que un grupo de personas se encontraba brindando apoyo a la ciudadana.

Mujer fue motivada por discusión con su pareja mientras ingerían bebidas alcohólicas

Al cuestionarla, explicó que momentos antes sostuvo una discusión con su pareja mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas, lo que la llevó a tomar esta decisión.

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Tras resguardarla, elementos de la Guardia Estatal la trasladaron hacia las instalaciones oficiales para salvaguardar su integridad física y dar aviso a sus familiares.


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