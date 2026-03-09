Mujer hiere con arma blanca a su pareja tras discusión

Un hombre resultó lesionado con arma blanca presuntamente a manos de su pareja durante una discusión registrada en un fraccionamiento de Altamira, en un hecho que llamó la atención al ocurrir durante la jornada en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.

Discusión de pareja termina en agresión

La agresión ocurrió la noche del domingo en el fraccionamiento Arboledas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la pareja sostuvo una discusión que derivó en un episodio de violencia familiar. En medio del altercado, el varón fue atacado con un objeto punzocortante, resultando herido.

Víctima pidió ayuda al 911

A pesar de las lesiones, el propio afectado logró comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar auxilio, lo que permitió la movilización de elementos de la Guardia Estatal, autoridades municipales y paramédicos de bomberos voluntarios.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, confirmó que se trató de un caso de violencia entre pareja y que el lesionado fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

"Lo que nos informan es una situación de pareja, violencia familiar, donde una persona ataca a la otra. Afortunadamente la persona lesionada respondió bien al apoyo de los paramédicos y logró comunicarse al 911 para presentar su queja".

El funcionario señaló que, hasta el momento, no se cuenta con mayores detalles sobre el origen del conflicto, pero se confirmó que el hombre planeaba presentar formalmente su denuncia para que las autoridades investiguen el caso. Hasta ahora no se reportan personas detenidas.

Violencia familiar, un problema persistente

Aunque la zona conurbada del sur de Tamaulipas se mantiene por debajo de la media nacional en siete de los ocho delitos de mayor impacto, la violencia familiar continúa siendo una excepción preocupante.

El coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Jorge Charles, explicó que este delito se ubica entre 20% y 30% por encima del promedio nacional en la región integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

De acuerdo con estadísticas del Observatorio Ciudadano del Sur de Tamaulipas, cada mes se abren entre 150 y 200 carpetas de investigación por violencia familiar en la zona conurbada, lo que refleja la magnitud del problema.

Especialistas advierten que este tipo de violencia puede manifestarse de distintas formas, física, psicológica o económica, y afectar no solo a la pareja, sino también a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores dentro del entorno familiar.

A ello se suma un factor preocupante: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), apenas el 10% de los casos de violencia familiar se denuncian en México, por lo que la cifra real podría ser considerablemente mayor a la registrada oficialmente.

Ante este panorama, organizaciones civiles, universidades y autoridades locales han impulsado comisiones de trabajo enfocadas en la prevención y atención de este fenómeno, considerado uno de los problemas sociales más complejos de la región.

