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Nuevo León

Atiende División Ambiental diversos reportes de maltrato animal

Los aseguramientos se concentraron en tres municipios del área metropolitana, donde los inspectores constataron las condiciones de riesgo para los animales

  • 22
  • Mayo
    2026

Como parte de las acciones firmes en materia de protección y bienestar animal, la Nueva División Ambiental —en una coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente— implementó una serie de operativos de inspección en diversos municipios del estado, logrando el aseguramiento de cuatro ejemplares que se encontraban en condiciones de abandono y descuido.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, informó que estas intervenciones son el resultado directo de los reportes y denuncias ciudadanas recibidas a través de canales oficiales y redes sociales, destacando de manera especial la línea de atención 070. El funcionario reafirmó que la participación social es una pieza clave para la detección oportuna de casos de maltrato y negligencia animal.

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El saldo de los operativos por municipio:

Los aseguramientos se concentraron en tres municipios del área metropolitana, donde los inspectores constataron las condiciones de riesgo en las que se encontraban los animales:

  • Guadalupe: En dos hechos distintos, las autoridades localizaron a dos caninos en condiciones inadecuadas de resguardo. Los ejemplares presentaban limitaciones de movilidad, falta de acceso a agua y alimento, así como signos evidentes de descuido en su salud. Ambos fueron asegurados de inmediato.

  • Escobedo: Se atendió el caso de un canino en estado de alta vulnerabilidad. El animal se encontraba expuesto a las inclemencias del tiempo y con un estado físico visiblemente comprometido, por lo que fue retirado del sitio para recibir atención especializada.

  • García: En un caso particular, se ubicó a un porcino (cerdo) que vivía en condiciones de abandono y en un entorno que no cumplía con los requisitos mínimos de bienestar. Las autoridades procedieron a su aseguramiento para una valoración integral.

"La participación de la ciudadanía es fundamental para salvaguardar la integridad de los animales en el estado", enfatizó Lozano Caballero.

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Compromiso con el bienestar animal

Todos los ejemplares rescatados fueron canalizados para recibir atención médica y resguardo conforme a los protocolos estatales vigentes.

La Nueva División Ambiental reiteró su compromiso con la promoción de la tenencia responsable y el trato digno hacia los animales, exhortando a la población a seguir utilizando la línea 070 para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la salud de la fauna local.


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