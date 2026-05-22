Atiende División Ambiental diversos reportes de maltrato animal

Como parte de las acciones firmes en materia de protección y bienestar animal, la Nueva División Ambiental —en una coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente— implementó una serie de operativos de inspección en diversos municipios del estado, logrando el aseguramiento de cuatro ejemplares que se encontraban en condiciones de abandono y descuido.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, informó que estas intervenciones son el resultado directo de los reportes y denuncias ciudadanas recibidas a través de canales oficiales y redes sociales, destacando de manera especial la línea de atención 070. El funcionario reafirmó que la participación social es una pieza clave para la detección oportuna de casos de maltrato y negligencia animal.

El saldo de los operativos por municipio:

Los aseguramientos se concentraron en tres municipios del área metropolitana, donde los inspectores constataron las condiciones de riesgo en las que se encontraban los animales:

Guadalupe: En dos hechos distintos, las autoridades localizaron a dos caninos en condiciones inadecuadas de resguardo. Los ejemplares presentaban limitaciones de movilidad, falta de acceso a agua y alimento, así como signos evidentes de descuido en su salud. Ambos fueron asegurados de inmediato.

Escobedo: Se atendió el caso de un canino en estado de alta vulnerabilidad. El animal se encontraba expuesto a las inclemencias del tiempo y con un estado físico visiblemente comprometido, por lo que fue retirado del sitio para recibir atención especializada.

García: En un caso particular, se ubicó a un porcino (cerdo) que vivía en condiciones de abandono y en un entorno que no cumplía con los requisitos mínimos de bienestar. Las autoridades procedieron a su aseguramiento para una valoración integral.