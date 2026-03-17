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Nuevo León

Rescata División Ambiental a perro agredido en Guadalupe

Autoridades de Nuevo León rescataron a un perro herido tras denuncia ciudadana y presentaron una querella por maltrato animal

  • 17
  • Marzo
    2026

En una respuesta inmediata a la demanda ciudadana, la División Ambiental, integrada por la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y Fuerza Civil, logró el rescate de un perro que fue víctima de una agresión violenta en la colonia Dos Ríos.

Los hechos se originaron el pasado 8 de marzo, cuando se reportó a través de redes sociales y canales oficiales la agresión de un ejemplar canino en la vía pública. 

Tras el seguimiento del caso, el 10 de marzo las autoridades estatales desplegaron una diligencia conjunta para localizar al animal y asegurar su integridad.

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En el sitio se puso bajo resguardo a un macho de aproximadamente 13 años, de pelaje blanco con manchas café claro. 

Debido a que presentaba lesiones visibles, fue trasladado de inmediato al Centro Estatal de Atención Animal y, posteriormente, a una clínica privada para recibir atención médica especializada.

En el nuevo Nuevo León no hay lugar para el maltrato animal. Este caso demuestra la importancia de actuar con prontitud ante las denuncias ciudadanas y de trabajar de manera coordinada entre las distintas autoridades. Mediante la División Ambiental seguiremos fortaleciendo estas acciones para proteger a los seres sintientes y garantizar que cada reporte sea atendido con responsabilidad y seriedad, afirmó Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente.

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Acciones legales y denuncia ciudadana

Para garantizar que el acto no quede impune, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente presentó formalmente una querella ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, iniciando así las investigaciones para dar con los responsables del maltrato.

La División Ambiental recordó a la población que el reporte ciudadano es la herramienta más efectiva para combatir estos delitos.

¿Cómo denunciar? A través de la línea 070.

¿Qué reportar? Casos de maltrato animal o afectaciones graves al entorno natural.


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