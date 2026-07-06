Elizondo ratifica aspiración a gobernador tras reforma de edad

La modificación legal, permite a los ciudadanos más jóvenes también competir por diputaciones locales y alcaldías con 18 años cumplidos

Tras la publicación de la reforma constitucional que reduce la edad mínima de 30 a 28 años para ser gobernador en Nuevo León, el diputado local con licencia, Jesús Elizondo, calificó el hecho como un logro generacional y confirmó que sigue en la contienda interna de Morena rumbo al 2027.

“Hoy, con la ley publicada, nuestra elegibilidad queda confirmada. Participo en el proceso interno de la 4T como aspirante a coordinar los comités de defensa de la Transformación, por el Partido del Trabajo, una de las fuerzas fundadoras de este Movimiento”, enfatizó Elizondo.

Afirma que las impugnaciones no modifican su registro

Respecto a los cuestionamientos jurídicos en su contra, aclaró que las impugnaciones se resolverán con serenidad por las vías institucionales y no alteran su estatus, dado que su registro ya quedó completado.

“Las impugnaciones que se han presentado se resolverán por las vías institucionales, con serenidad: no me quitan el sueño y no cambian nada, porque mi registro ya está hecho. En los próximos días, junto con el PT, definiremos con claridad, por estrategia y por estatutos, mi situación de afiliación”, informó Elizondo.

Además, adelantó que en los próximos días definirá junto al Partido del Trabajo los términos de su afiliación por cuestiones de estrategia y estatutos, agradeciendo la apertura de Alberto Anaya y Guadalupe Rodríguez hacia los jóvenes preparados del estado.

La reforma ya permite competir a ciudadanos más jóvenes

La modificación legal, que ya se encuentra vigente en la entidad, permite a los ciudadanos más jóvenes también competir por diputaciones locales y alcaldías con 18 años cumplidos.

“Hoy es un buen día para los jóvenes de Nuevo León. La reforma que reduce la edad para ser gobernador, diputado local y alcalde es ley: publicada y vigente. Una generación entera que solo pedía el derecho a competir en igualdad de circunstancias lo consiguió. No lo consiguió una persona: lo consiguió una causa”, agregó el diputado local con licencia.

Al respecto, Elizondo expresó también su agradecimiento a los legisladores de las distintas fuerzas políticas que respaldaron la iniciativa en segunda vuelta, destacando que el voto a favor del futuro de la juventud estuvo por encima de cualquier cálculo partidista.