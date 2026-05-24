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Nuevo León

Afirma Jesús Elizondo que está en proceso interno de Morena

El diputado reafirmó su intención de competir en el proceso interno en el partido para definir la candidatura a la gubernatura de Nuevo León

  • 24
  • Mayo
    2026

El diputado local con licencia, Jesús Elizondo, reafirmó su intención de competir en el proceso interno de Morena para definir la candidatura a la gubernatura de Nuevo León de cara al 2027. 

A pesar de escenarios legislativos pendientes, el morenista aseguró que sigue firme en sus aspiraciones.

“No me he bajado del proceso, sigo participando ad cautelam condicionado a que pase la reforma, como les comenté desde el primer día”.

La postulación de Elizondo se mantiene bajo la figura legal de “ad cautelam”, ya que está directamente vinculada a la aprobación definitiva de una reforma local.

En febrero pasado, el Periódico Oficial del Estado publicó los extractos de la primera vuelta de la reforma a los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución local, aprobada originalmente en marzo de 2025, la cual busca reducir la edad mínima para asumir la gubernatura de 30 a 28 años.

Confiado en que el relevo generacional avanzará en el Congreso, Elizondo lanzó un llamado a la apertura dentro de su partido.

“Morena consolidó la pluralidad de género en México; ¡ahora vamos por la pluralidad de generaciones!”, expresó.

Elizondo reconoció la competencia y el peso de los perfiles que también buscan coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, pero reiteró su compromiso con el proyecto. 

"Sigo aquí, sigo trabajando, sigo creyendo en este movimiento", señaló.

La baraja de aspirantes de Morena para Nuevo León incluye nombres como los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, las exfuncionarias federales Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores.

Con este pronunciamiento, Elizondo busca posicionarse como la opción de los jóvenes dentro del partido guinda, apostando a que el marco legal se consolide a tiempo para el próximo arranque electoral.

El 22 de junio es la fecha oficial en la que Morena abre los registros para su proceso interno en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027. 

Ese día arranca formalmente la contienda para definir quién encabezará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.


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