Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Jesus_Elizondo_0c4a5a7834
Nuevo León

Pide Jesús Elizondo garantizar paradas de camiones dignas

La reforma es a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, la cual busca establecer criterios acerca de cómo deben ser los parabuses

  • 01
  • Abril
    2026

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una reforma para que se garanticen espacios dignos para que los usuarios del transporte puedan esperar los camiones.

La reforma es a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, la cual busca establecer criterios acerca de cómo deben ser las paradas de los camiones.

Se plantea que deben incluir señalización, áreas de descanso y resguardo, cámaras de seguridad, iluminación, banquetas en buen estado y accesibilidad para personas con discapacidad.+

paradas-camion-movilidad2.jpeg

"Brindar paradas de camión apropiadas no es un lujo; es un derecho básico necesario para garantizar un sistema de transporte público eficiente, seguro y digno", dijo el diputado Jesús Elizondo.

Según los datos de una encuesta del INEGI, el 23.6% de la población de 18 años en adelante dejó de usar el transporte público por miedo a ser víctima de algún delito, tanto dentro de las unidades como al momento de espera.

Ante estas cifras, Elizondo puntualizó que invertir en infraestructura de paradas del camión ayuda a mejorar la movilidad y cambia la perspectiva de aquellos que dependen del transporte para llegar a sus escuelas o empleos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_pedro_haces_5dc92208b2
Diputado de Morena realiza fiesta de lujo en CDMX
jesus_elizondo_plataforma_digital_bfa67fab51
Proponen crear plataforma digital para denuncias por corrupción
efd62865_5212_4aa8_a5c0_8a15890e9ebd_2d6fdd1bd3
Roban casa de hermano de Attolini y éste acusa conspiración
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_3_13941398a9
Tigres rescata empate vs Chivas previo al Clásico Regio
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×