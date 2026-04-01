Pide Jesús Elizondo garantizar paradas de camiones dignas

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una reforma para que se garanticen espacios dignos para que los usuarios del transporte puedan esperar los camiones.

La reforma es a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, la cual busca establecer criterios acerca de cómo deben ser las paradas de los camiones.

Se plantea que deben incluir señalización, áreas de descanso y resguardo, cámaras de seguridad, iluminación, banquetas en buen estado y accesibilidad para personas con discapacidad.+

"Brindar paradas de camión apropiadas no es un lujo; es un derecho básico necesario para garantizar un sistema de transporte público eficiente, seguro y digno", dijo el diputado Jesús Elizondo.

Según los datos de una encuesta del INEGI, el 23.6% de la población de 18 años en adelante dejó de usar el transporte público por miedo a ser víctima de algún delito, tanto dentro de las unidades como al momento de espera.

Ante estas cifras, Elizondo puntualizó que invertir en infraestructura de paradas del camión ayuda a mejorar la movilidad y cambia la perspectiva de aquellos que dependen del transporte para llegar a sus escuelas o empleos.

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