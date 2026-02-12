Podcast
Nuevo León

Piden que se garanticen los interpretes en la defensoría pública

La reforma presentada por el diputado Jesús Elizondo busca que se garanticen intérpretes de lengua de señas y lenguas indígenas en la defensoría pública

  • 12
  • Febrero
    2026

El diputado de Morena, Jesús Elizondo, presentó una reforma para que se garanticen intérpretes de lengua de señas mexicana y lenguas indígenas en la defensoría pública.

La propuesta es una modificación a la Ley de Defensoría Pública, en donde se busca establecer condiciones mínimas para que todos tengan un mismo acceso a la justicia en la entidad.

“Es importante promover la accesibilidad y la inclusión en el Instituto Defensoría Pública, porque una realidad innegable, a mí me toca verlo como diputado, es que hay muchísimas personas que no pueden pagar un abogado y que, al no poder pagar una asesoría, un servicio legal, en la práctica terminan quedándose fuera de una defensa digna y terminan quedándose fuera de la posibilidad, en algunas situaciones, de que se les haga justicia en México. Por muchos años se privatizó la justicia".

“Hay que decirlo, se convirtió en un privilegio, en un lujo, en algo a lo que solo unos cuantos podían acceder. Dijo Jesús Elizondo.

De acuerdo con la iniciativa, el derecho a una defensa adecuada puede verse vulnerado cuando existen barreras lingüísticas o de comunicación que no son atendidas por el Estado, lo que impide a las personas comprender plenamente el proceso y ejercer sus derechos.

Aunque el marco constitucional contempla principios de igualdad y debido proceso, la Ley de Defensoría Pública estatal no establece actualmente de forma expresa, obligatoria y sistemática la provisión de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana ni de lenguas indígenas, lo que, según el promovente, genera discrecionalidad institucional y riesgos de desigualdad en la aplicación del servicio.


Comentarios

