¡La fiesta del futbol se enciende en el MacroFest! 

Nuevo León se colocó este domingo en el epicentro de la fiesta futbolística internacional.

A 200 días exactos del arranque de la justa mundialista, se llevó a cabo el Macrofest “El Mundial Más Norteño” en el Parque Fundidora, un evento que combinó música y muchas emociones.

Ante más de 26 mil personas reunidas en el Estadio de Béisbol Acero, el gobernador Samuel García, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, anticipó que el Parque Fundidora será la sede del "mejor Fan Fest en la historia del mundo" durante la justa mundialista, con proyecciones de recibir a 120 mil personas diarias.

La velada reafirmó el compromiso del Estado con la fiesta futbolística.

"Estamos preparándonos a 200 días para que Nuevo León se ponga nuevo. Nuevos camiones, nuevas líneas del Metro, nuevo aeropuerto, nuevo Parque del Agua... nos ponemos nuevos a partir de hoy 200 días y seguiremos teniendo eventos", puntualizó García.

El festival musical, que inició la cuenta regresiva, estuvo lleno de "ambiente y orgullo regio", con la participación estelar de La Firma, Alicia Villarreal, que puso a bailar al gobernador y a su esposa en el escenario con su éxito “Ay, Papacito” y para cerrar con broche de oro con el ritmo del Grupo Pesado.

Con el éxito rotundo del Macrofest, en el que acompañaron al gobernador diversos funcionarios como Melissa Segura, Daniel Acosta y Bernardo Bichara, quedó de manifiesto que Nuevo León está listo para recibir el Mundial de Futbol 2026.

Reconoce a maestros

Flanqueado por líderes del gremio magisterial y el secretario de Educación, Juan Paura, el gobernador reconoció la labor de los maestros, a quienes atribuyó los logros educativos sin precedentes de Nuevo León.

"Hoy, gracias a los maestros, hemos roto muchos récords. Primer lugar en educación completa. Primer lugar en educación dual. "Primer lugar en reducir la deserción escolar y primer lugar en escolaridad", expresó el mandatario estatal.

En un gesto de reciprocidad, García confirmó un apoyo económico significativo.

“Este año, primera vez en la historia que se da un aumento del 10 por ciento a todos los maestros de Nuevo León. Más de 2 mil 600 millones de pesos... Ya tenemos para este diciembre y no vamos a fallar más de 2 mil 600 millones para pagar los tres meses de aguinaldo y algo más".

"Vamos a apoyar a los maestros de Nuevo León porque tenemos que ser recíprocos y si a nuestros niños les va bien, es porque a los maestros les va mejor", expresó García.

