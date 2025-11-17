Banda MS enciende la Arena Monterrey con fiesta inolvidable

La Banda MS llegó a la Arena Monterrey, como parte de su tour Edición Limitada, para poner a cantar y bailar a miles de personas, quienes junto a la agrupación armaron una gran fiesta.

Desde que la banda apareció en escena, se supo que la noche sería larga y superprendida.

"¿Cómo estamos, Monterrey, Nuevo León? Hoy tenemos el gusto de saludarlos una vez más. Antes que nada, queremos agradecer a Dios y a todos ustedes por acompañarnos hoy un año más que nos toca venir a esta hermosa tierra con esta hermosa gente. Esperemos que la pasen de lo mejor; queremos complacerlos. "Que se escuche el grito Nuevo León", fue parte del mensaje de bienvenida de Oswaldo Silvas.

Acompañado de Alan Ramírez, así como el resto de los integrantes de la Banda MS, fue como la agrupación se lució en una noche que el público difícilmente olvidará.

Fueron unos 50 temas los que incluyó el repertorio, entre ellos Tu Perfume, Sin Evidencia, Ayer la vi por la Calle, El Ausente, No Elegí Conocerte, Háblame de Ti, El Color de tus Ojos y Por este Amor, entre otras.

Canciones como El Sinaloense y El Corrido de Mazatlán obviamente no podían faltar en el espectáculo, con el que la MS dejó claro por qué son una de las favoritas del público.

