Entra Santiago en fase final de retiro de lirio acuático

Santiago reportó un avance de más de dos terceras partes en la limpieza de la plaga invasora que afecta el Arroyo La Chueca y la presa desde abril

La limpieza de la plaga del lirio acuático que desde abril invadió el Arroyo La Chueca y parte de la Presa La Boca entró en su fase final, luego de que el municipio de Santiago informara que ha retirado alrededor de 200 toneladas de esta especie invasora.

De acuerdo con autoridades, se han logrado extraer aproximadamente 196 toneladas, que equivalen a más del 67% de la meta de 300 toneladas fijada para la limpieza de la zona afectada, cifra dada a conocer por El Horizonte el pasado 25 de junio.

Actualmente, las brigadas retiran en promedio cuatro toneladas diarias de lirio acuático, con el objetivo de concluir las labores en las próximas semanas.

El secretario de Servicios Públicos de Santiago, Jorge Espronceda, destacó que el avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto de diversas dependencias municipales y organismos civiles.

"Gracias al trabajo coordinado de la Dirección de Imagen Urbana y la Dirección de Parques y Jardines, en conjunto con Protección Civil de Santiago, Seguridad Pública, la Asociación de Remo y Canotaje, vecinos de la Presa La Boca y personal de Agua y Drenaje, hemos logrado reducir de manera considerable la presencia de lechuga acuática en este importante cuerpo de agua", indicó el funcionario en sus canales oficiales.

Añadió que las acciones buscan evitar que la plaga continúe expandiéndose.

"Con este esfuerzo permanente evitamos que esta plaga continúe propagándose, favoreciendo la conservación del ecosistema y mejorando las condiciones de la presa para beneficio de todas y todos", señaló Espronceda.

El Horizonte informó previamente en abril sobre la grave afectación provocada por el crecimiento del lirio acuático en la Presa La Boca, una especie considerada invasora que amenaza la conservación del agua y el equilibrio ecológico al reducir los niveles de oxígeno y alterar el hábitat de flora y fauna.

Especialistas han atribuido la proliferación de esta planta a las descargas de aguas residuales que llegan al Arroyo La Chueca y posteriormente a la presa, ya que el exceso de nutrientes favorece su crecimiento acelerado.

En ese sentido, la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ha realizado recorridos y muestreos de la calidad del agua tanto en la Presa La Boca como en el Arroyo La Chueca.

La dependencia reconoció que el crecimiento de los asentamientos humanos ha incrementado las descargas hacia estos cuerpos de agua.

El pasado 25 de junio, el alcalde de Santiago, David e la Peña explicó a El Horizonte que la estrategia municipal no se limita al retiro de la vegetación flotante, sino que también busca atender las causas que originan su reproducción para evitar que la plaga vuelva a extenderse.