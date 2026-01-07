Podcast
Deportes

Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa del Rey

La Copa del Rey entra en su fase más intensa tras el sorteo de octavos. Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic evitarán enfrentarse entre sí

  • 07
  • Enero
    2026

La Copa del Rey ya conoce su camino rumbo a los Cuartos de Final.

Este miércoles 7 de enero, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, se llevó a cabo el sorteo de los Octavos, una ronda que promete emociones fuertes y posibles sorpresas.

Uno de los primeros cruces confirmados fue el del RC Deportivo de la Coruña, que se medirá ante el Atlético de Madrid, mientras que el Racing de Santander tendrá una exigente prueba frente al FC Barcelona.

La Cultural Leonesa se enfrentará al Athletic Club y el Albacete Balompié será rival del Real Madrid.

Separación inédita de los equipos de Supercopa

Por primera vez en la historia del torneo, los clubes que disputan la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, fueron colocados en distintos bombos, lo que impide que se enfrenten entre sí en esta fase.

Esta decisión obliga a que cada uno de estos equipos se mida con un club de categoría inferior, rompiendo con la tradicional dinámica de sorteo puro y garantizando que los grandes favoritos no se crucen antes de tiempo.

Sorpresas y eliminaciones tempranas

Las rondas previas ya dejaron fuera a varios equipos de Primera División. Oviedo, Espanyol, Girona, Mallorca, Villarreal, Sevilla, Celta, Getafe y Levante se despidieron del torneo, dejando espacio a clubes de menor categoría que siguen dando pelea.

Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Albacete y Burgos se mantienen con vida tras firmar algunas de las victorias más resonantes de la competencia hasta ahora.

Cruces completos de los Octavos

Además de los enfrentamientos entre clubes de Supercopa y equipos de LaLiga Hypermotion, se disputarán duelos entre conjuntos de Primera División.

El Burgos se medirá al Valencia; el Real Betis enfrentará al Elche; la Real Sociedad jugará ante Osasuna; y el Deportivo Alavés chocará con el Rayo Vallecano.

Todos los partidos se jugarán a eliminación directa entre el 13 y el 15 de enero.

La lucha por el pase a Cuartos

Con la fase de Octavos definida, el número de aspirantes comienza a reducirse. Los equipos buscarán avanzar a los Cuartos de Final, programados para los días 3, 4 y 5 de febrero.

Por otra parte, el FC Barcelona llega como campeón defensor, aunque el torneo mantiene abierta la puerta para que otro club levante el trofeo y escriba su propia historia en esta edición de la Copa del Rey.

 


El Barcelona vence 2-0 al Guadalajara y avanza en la Copa del Rey
Costa Rica despide a Miguel Herrera tras fracaso en eliminatorias
Definen horarios de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil
Últimas Noticias

Life Another suma otro presunto fraude; ahora de $45,000 pesos
El Madrid vence y habrá Clásico en la final de la Supercopa
Encuentran a hombre sin vida en Canal de la Cortadura Tampico
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas
