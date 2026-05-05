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Nuevo León

Entra Nuevo León en fase final de cara al Mundial 2026

La sesión fue calificada como la fase final de planeación, donde se consolidó la logística que permitirá una organización ordenada y eficiente

  • 05
  • Mayo
    2026

Con el cronómetro marcando apenas 37 días para el inicio de la máxima fiesta del futbol, Nuevo León ha entrado en su recta final de preparación.

Este martes, se reunió el Comité Coordinador NL FIFA 2026 en el Casino Monterrey, donde se presentó la estrategia definitiva en infraestructura, movilidad y seguridad.

Como vicepresidente del organismo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza enfatizó que la meta trasciende el cumplimiento de los estrictos estándares de la FIFA; el objetivo primordial es que la inversión se traduzca en un beneficio tangible para los habitantes de la ciudad.

"Monterrey se encuentra listo. Ha habido un trabajo sólido en seguridad e inversiones estratégicas en infraestructura y movilidad que quedarán como un legado permanente para todos los ciudadanos", afirmó el edil regio.

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La sesión fue calificada como la fase final de planeación, donde se consolidó la logística que permitirá una organización ordenada y eficiente.

La reunión destacó por la presencia de una comitiva que incluyó a los alcaldes metropolitanos Héctor García (Guadalupe), César Garza (Apodaca), Mauricio Farah (San Pedro) y David de la Peña (Santiago).

Autoridades estatales como Betsabé Rocha, Secretaria de Economía y Hernán Villarreal, titular de Movilidad; el director de Metrorrey, Abraham Vargas; y Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Parque Fundidora.

Representación FIFA con Jurgen Mainka, director FIFA México y Alejandro Hütt, Host City Manager.

También se contó con la presencia de Gabriela Cuevas, representante de México para la Organización del Mundial.

El alcalde de Santiago, David de la Peña, reforzó el entusiasmo del bloque municipal al asegurar que su zona está lista para consolidarse como un destino clave para los visitantes internacionales.

Se espera que el comité sostenga una última reunión de carácter estrictamente protocolario antes de la inauguración oficial, cerrando así un ciclo de planeación que busca posicionar a Monterrey como una sede ejemplar a nivel global.


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