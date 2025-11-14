Cerrar X
Foto_1_Lomas_del_Sol_se_transforma_con_la_pavimentacion_de_la_calle_Seccion_68_3f99c80e55
Nuevo León

Entrega Arratia rehabilitación de pavimento en calle Sección 68

La vía cuenta con una base hidráulica de 15 centímetros, que garantizará la durabilidad del nuevo asfalto, la cual será de 10 años

  • 14
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, inauguró este viernes la rehabilitación del pavimento de avenida Sección 68, la cual conecta las colonias Lomas del Sol y Vistas del Río, con la cual beneficiarán a más de 70,000 personas que viven en estas colonias.

Durante la ceremonia de entrega, el edil estuvo acompañado del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos y señaló que después de varios años ya se concluyó este proyecto, que estuvo abandonado por administraciones previas.

Foto 4- Lomas del Sol se transforma con la pavimentación de la calle Sección 68.jpeg

“En poco tiempo, esta calle, que se encontraba en total abandono, llena de lodo y piedras, pasó de la desatención a estar completamente dignificada. En menos tiempo del estimado realizamos el trabajo que hacía tanta falta y que no se llevó a cabo por más de 20 años”, expresó el alcalde.

La calle Sección 68 abarca más de un kilómetro de vía con dos carriles por sentido, en la cual hay 7,250 metros cuadrados de pavimento, ahora con una base hidráulica de 15 centímetros, que garantizará la durabilidad del nuevo asfalto, la cual será de 10 años, según informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

Foto 3- Lomas del Sol se transforma con la pavimentación de la calle Sección 68.jpeg

Con este topo de acciones, la administración de Arratia mantiene su compromiso de darle a la gente de Juárez una necesaria renovación de sus vialidades, las cuales siempre fueron de tercer orden para los alcaldes anteriores.

Como parte del compromiso de mejorar las vialidades y generar nuevas alternativas de movilidad, el Gobierno Municipal continúa avanzando en obras de pavimentación en diversos sectores como la Brecha 76, el acceso 26 en Mirador de San Antonio, Praderas de San Juan, Camino a San Simón, Camino a las Espinas, la calle Jamaica, Las Margaritas, avenida Monte Kristal y la calle Cuco Sánchez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_10_57_AM_d9e9a029a8
Estado de Nuevo León prevé un presupuesto por $176,000 millones
Whats_App_Image_2025_10_28_at_9_19_25_PM_2711ccf085
Urge Héctor Morales a NL contratar seguro ante desastres
98dcf7bb_ddeb_4e2c_b423_9a5a93a43837_3db87c7929
Abren casetas al Aeropuerto para reducir tráfico en Miguel Alemán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_14_at_11_59_54_PM_a91eb35923
Zarazúa firma doble triunfo y México remonta a Dinamarca
tras_cientos_de_documentos_sobre_epstein_aun_quedan_incognitas_7b692233d0
EUA investigará vínculos de Epstein con Bill Clinton
Autenticos_Tigres_72b3bae8a0
Auténticos Tigres vapulea a Linces y está en Semifinales de ONEFA
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_jpg_5c0f45a814
Vecinos rechazan construcción de megadesarrollo en el Topo Chico
publicidad
×