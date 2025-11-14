Entrega Arratia rehabilitación de pavimento en calle Sección 68

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, inauguró este viernes la rehabilitación del pavimento de avenida Sección 68, la cual conecta las colonias Lomas del Sol y Vistas del Río, con la cual beneficiarán a más de 70,000 personas que viven en estas colonias.

Durante la ceremonia de entrega, el edil estuvo acompañado del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos y señaló que después de varios años ya se concluyó este proyecto, que estuvo abandonado por administraciones previas.

“En poco tiempo, esta calle, que se encontraba en total abandono, llena de lodo y piedras, pasó de la desatención a estar completamente dignificada. En menos tiempo del estimado realizamos el trabajo que hacía tanta falta y que no se llevó a cabo por más de 20 años”, expresó el alcalde.

La calle Sección 68 abarca más de un kilómetro de vía con dos carriles por sentido, en la cual hay 7,250 metros cuadrados de pavimento, ahora con una base hidráulica de 15 centímetros, que garantizará la durabilidad del nuevo asfalto, la cual será de 10 años, según informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

Con este topo de acciones, la administración de Arratia mantiene su compromiso de darle a la gente de Juárez una necesaria renovación de sus vialidades, las cuales siempre fueron de tercer orden para los alcaldes anteriores.

Como parte del compromiso de mejorar las vialidades y generar nuevas alternativas de movilidad, el Gobierno Municipal continúa avanzando en obras de pavimentación en diversos sectores como la Brecha 76, el acceso 26 en Mirador de San Antonio, Praderas de San Juan, Camino a San Simón, Camino a las Espinas, la calle Jamaica, Las Margaritas, avenida Monte Kristal y la calle Cuco Sánchez.

Comentarios