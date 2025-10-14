Envía NL ayuda humanitaria a Veracruz tras devastadoras lluvias

Luego de las devastadoras lluvias del fin de semana que dejaron como saldo, hasta el momento, 29 personas sin vida en Veracruz, el Gobierno de Nuevo León envió un convoy con ayuda humanitaria para apoyar a las comunidades más afectadas.

El contingente, conformado por 14 unidades terrestres y acuáticas, entre ellas camionetas pick-up, lanchas, mulas, vehículos 4x4 y un helicóptero, partió desde la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, la mañana de este martes.

En total, fueron enviados 20 elementos de Protección Civil estatal, además de nueve más de los municipios de San Pedro y Guadalupe, junto con 20 toneladas de víveres y productos de limpieza.

El despliegue se realizó una vez que el Gobierno de Veracruz solicitó apoyo, luego de que inicialmente las autoridades de ese estado, como la gobernadora Rocío Nahle García, catalogaran las afectaciones como “ligeras”.

“Al igual que lo hicimos con Texas, estamos hoy enviando un gran contingente a Pánuco, Veracruz, y a otras localidades para ayudar a nuestros hermanos a salir adelante de esta tragedia”, expresó el gobernador Samuel García, quien encabezó el banderazo de salida.

Los elementos de Protección Civil de Nuevo León se pondrán a disposición de Protección Civil de Veracruz y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El punto de llegada será el municipio de Pánuco, desde donde se desplegarán hacia los municipios de Poza Rica y Álamo, principalmente a las comunidades que permanecen incomunicadas, con el objetivo de entregar víveres y trasladar personas a zonas seguras.

El secretario de Gobierno, Miguel Flores, detalló que se enviarán más despensas y helicópteros conforme avance la evaluación de daños.

“Sabemos que Poza Rica es de los lugares más afectados, también Álamo. Los elementos llegan a Pánuco y de ahí se distribuirán. Vamos a estar pendientes”, indicó.

Además del personal operativo, viaja un equipo técnico especializado en búsqueda y rescate, y se contempla un segundo despliegue con binomios caninos en caso de requerirse.

El director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, destacó que las afectaciones en Veracruz son incluso mayores que las registradas en Texas durante julio, donde también acudió personal de Nuevo León.

“Estamos llevando los mismos elementos que ya fueron a Texas. La magnitud es muy diferente. Allá (Texas) se trató de un solo río, el Guadalupe, mientras que en Veracruz hablamos de seis o siete ríos desbordados en distintas zonas. Los escurrimientos provenientes de San Luis, Puebla y otros estados incrementaron de forma muy rápida los niveles del Cazones y del Pánuco. La magnitud de la inundación es mucho mayor”, explicó Cavazos.

Los desbordamientos afectaron a 40 municipios veracruzanos, de los cuales 22 presentan daños severos. Según cifras preliminares del Gobierno federal, 29 personas han perdido la vida y 18 permanecen desaparecidas.

Sin embargo, los datos federales elevan el saldo a 64 fallecidos, 65 desaparecidos y más de 100 mil hogares afectados en los cuatro estados golpeados por las lluvias: Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Puebla.

Ante la emergencia, el gobernador Samuel García reiteró que Nuevo León está dispuesto a seguir enviando ayuda a las entidades que lo soliciten.

“Hoy les decimos a todos nuestros amigos gobernadores que Nuevo León tiene más equipo para apoyar”, dijo.

Actualmente, permanecen abiertos centros de acopio en el área metropolitana, incluyendo los centros comunitarios, el DIF estatal y el Pabellón Ciudadano para recibir agua, alimentos no perecederos, ropa, productos de limpieza y alimento para mascotas.

