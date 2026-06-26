España envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela

Un avión militar partió con 99 rescatistas, perros de búsqueda y suministros para apoyar a las víctimas de los terremotos

El Ministerio de Defensa de España informó esta madrugada que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos ya vuela hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid.

En un mensaje publicado en la red social X, el departamento precisó que el avión A330 transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate.

“El objetivo: ofrecer la experiencia que da el haber estado en escenarios similares”, señaló el Ministerio.

Bomberos, médicos y perros rescatistas viajan en la misión

En el mismo avión viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112).

Además, el contingente cuenta con cuatro perros de la Unidad Canina para reforzar las labores de localización de sobrevivientes.

La aeronave despegó de la base de Torrejón, en Madrid, y se prevé que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, debido a que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado tras los daños ocasionados por los sismos.

España envía un A330 con 59 efectivos de la UME rumbo a Venezuela pic.twitter.com/i7EnbkviJs — ¿Qué está pasando? (@queestapasandoD) June 26, 2026

España ofrece apoyo humanitario y hospital de campaña

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que sostuvo una conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar la ayuda que España ha puesto a disposición del país sudamericano.

Albares explicó que en el avión también viaja un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios, incluyendo mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.

Ambos funcionarios acordaron mantener comunicación para actualizar las necesidades derivadas de la emergencia. El Gobierno español reiteró que mantiene disponibles todas las capacidades de la AECID, entre ellas el envío de más suministros, financiamiento y un hospital de campaña del equipo START.