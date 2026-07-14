DIF Tamaulipas envía casi 15 toneladas de ayuda a Venezuela

El organismo estatal reunió casi 15 toneladas de víveres y artículos de apoyo para familias afectadas por sismos en Venezuela

El Sistema DIF Tamaulipas logró reunir 14 toneladas con 964 kilogramos de ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los sismos registrados en Venezuela, como parte de una campaña de acopio en la que participaron instituciones públicas y ciudadanos.

La colecta fue impulsada por el organismo estatal, encabezado por la doctora María de Villarreal, mediante la red del Voluntariado de la Esperanza, cuyos representantes convocaron a dependencias del Gobierno del Estado, los 43 municipios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la población en general.

Recolectan alimentos y artículos básicos

Los productos reunidos fueron clasificados para facilitar su traslado y distribución. Entre los apoyos recopilados se encuentran alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, insumos para bebés, utensilios de cocina y cascos destinados a labores de rescate.

La organización del material permitirá que los apoyos sean canalizados de acuerdo con las necesidades prioritarias de las familias afectadas y conforme a los protocolos establecidos para la ayuda humanitaria.

Apoyo será enviado mediante Protección Civil

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, los donativos serán enviados a través de los mecanismos humanitarios correspondientes con apoyo de Protección Civil.

El DIF Tamaulipas informó que el traslado y entrega de los insumos se realizará mediante los canales oficiales de asistencia internacional, con el objetivo de que la ayuda llegue a las comunidades que requieren atención tras la emergencia sísmica.

El organismo estatal destacó que la respuesta a la convocatoria refleja la solidaridad y compromiso de las familias tamaulipecas con quienes atraviesan situaciones de emergencia en otros países.

Con esta campaña, Tamaulipas reunió cerca de 15 toneladas de productos de apoyo que serán destinados a fortalecer la atención de la población venezolana afectada por los recientes sismos.