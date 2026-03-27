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Nacional

México envía cuarto barco con ayuda humanitaria a Cuba

En lo que va del año, México suma 3.125 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a la población de la isla, que atraviesa el bloqueo petrolero de Estados Unidos

  • 27
  • Marzo
    2026

Este viernes, el Gobierno de México anunció el envío a Cuba de un nuevo barco con ayuda humanitaria, que incluye 96 toneladas de alimentos, en medio del deterioro económico en la isla caribeña y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La cancillería mexicana informó que "el Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz, llegó esta mañana de viernes a la República de Cuba con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria que consisten en diversos víveres, principalmente frijol y arroz".

Se trata del cuarto envío de este tipo que hace México a Cuba en lo que va del año, con lo cual ya suman 3.125 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil del pueblo cubano, detalló el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reaparecen veleros desaparecidos en el Caribe

Estados Unidos confirmó que los dos veleros que partieron de México con ayuda humanitaria rumbo a Cuba llegaron sanos y salvos, luego de que inicialmente se reportara la pérdida de contacto con las embarcaciones en el Caribe.

La Guardia Costera estadounidense informó que recibió el reporte sobre el arribo seguro de ambos veleros, lo que pone fin a la incertidumbre generada tras varias horas sin comunicación con las tripulaciones.

El arribo seguro de los veleros confirma que la misión se completó sin incidentes mayores, mientras continúan las acciones de cooperación entre México, Cuba y otros países en este tipo de operaciones.


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