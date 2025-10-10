Enviará NL a Veracruz 'toda la ayuda que sea necesaria': Flores

Nuevo León enviará “toda la ayuda que sea necesaria” a Veracruz, afirmó este viernes el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien anunció el despliegue de apoyo operativo y técnico hacia ese estado afectado por severas inundaciones.

El apoyo especializado, dijo el funcionario, irá a las zonas afectadas por las recientes lluvias, particularmente en los municipios de Poza Rica y Tuxpan.

“El gobernador nos instruyó que mandemos todo nuestro apoyo, especialmente a Poza Rica y Tuxpan. Ya se enviaron jet-skis, motos, patrullas, y estaremos mandando más unidades, desplegando toda la ayuda que se pueda. Cuenten con nosotros y estaremos atentos a lo que se ofrezca para poder seguir ayudando”, señaló el funcionario estatal.

El operativo incluye el envío de vehículos terrestres y acuáticos, así como equipamiento técnico casco, cuerdas, chalecos salvavidas y herramientas de rescate, por parte de la corporación de Protección Civil de Nuevo León, reconocida a nivel nacional por su capacidad de respuesta ante desastres.

Flores Serna recordó que esta misma unidad ha participado recientemente en misiones fuera del estado e incluso en el extranjero.

“Nuestro equipo de Protección Civil no conoce fronteras cuando la gente necesita ayuda: en Texas actuamos con rapidez y coordinación; ahora Veracruz requiere de ese mismo apoyo, y Nuevo León siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite”, destacó.

El funcionario reiteró que el despliegue forma parte del compromiso del gobierno estatal de fortalecer la cooperación entre entidades frente a emergencias naturales, garantizando una reacción inmediata ante situaciones que ponen en riesgo vidas humanas.

Comentarios