adrian_de_la_garza_2026_5d5e64bad2
Nuevo León

Adrián de la Garza propone altos presupuestos hacia municipios

Miguel Ángel Flores, adelantó que la próxima semana enviará una invitación para retomar el diálogo referente al Paquete Fiscal

  • 22
  • Enero
    2026

Mientras el Estado y el Congreso abrieron la puerta a buscar acuerdos que permitan sacar adelante el Presupuesto 2026, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, reiteró que los municipios mantienen firme su postura de exigir un incremento en la repartición de recursos.

Presupuesto será dirigido hacia diferentes áreas 

Al entregar la rehabilitación de una plaza pública, argumentó que parte de la bolsa que les llega la utilizan en tareas que son ajenas a su jurisdicción, como mantenimiento de escuelas y transporte público.

"Se debe tomar en consideración un análisis del gasto que tienen los municipios, porque muchas veces terminamos invirtiendo en cosas o servicios que no son nuestra responsabilidad, pero como nosotros somos la primera autoridad al ciudadano terminamos sufragando en esto que le toca a la Federación y Estado.

“El municipio de Monterrey, y los diferentes municipios, terminamos gastando ahí y todavía nos regatean la repartición (de recursos)”, cuestionó.

Invitación abierta sobre paquete fiscal

El miércoles, el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, adelantó que la próxima semana enviará una invitación para retomar el diálogo referente al Paquete Fiscal.

Al respecto, diputados de todas las bancadas informaron que aceptarían la invitación para analizar, de nueva cuenta, cómo podría salir adelante el proyecto.

En ese sentido, al revelar que los alcaldes no fueron considerados para la reunión, Adrián de la Garza pidió que se considere poner sobre la mesa el incremento de las participaciones.

“Otros estados de la República tienen una fórmula diferente que permite a los municipios atender las necesidades que les corresponde y, como en el caso de Nuevo León, atender responsabilidades estatales y federales.

“Entonces nuestra posición es muy clara: necesitamos que haya una nueva fórmula”, dijo, “lo que estamos pidiendo que se copien fórmulas exitosas que van desde el 70% para el Estado y el 30% para los municipios”.

Sin embargo, posteriormente matizó diciendo que están abiertos a una negociación, y que será responsabilidad de los legisladores alcanzarla.

“Al final de cuentas entendemos que será un tema de negociar por parte del Congreso.
“Hemos solicitado a los diputados que sean sensibles, hemos ido con ellos a exponer este tipo de cosas de forma más amplia”, finalizó.


