mexico_cuba_ayuda_c45501a38d
Nacional

Enviará México ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que México enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes, priorizando alimentos e insumos básicos

  • 06
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que el gobierno mexicano tiene previsto enviar un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el próximo lunes, como respuesta a la crisis de energía y escasez generalizada que enfrenta la isla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el apoyo será principalmente de alimentos y otros insumos básicos solicitados por las autoridades cubanas, y que está en curso el diseño operativo para que el embarque salga entre este fin de semana y el lunes.

“Apoyo humanitario para necesidades urgentes”

Sheinbaum detalló que la asistencia se concentra en cubrir necesidades prioritarias para la población cubana, con especial enfoque en alimentación y bienes esenciales.

“Estamos pensando enviar esta ayuda; si no es este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido”, dijo,

Diálogo diplomático para reactivar suministro de crudo

La titular del Poder Ejecutivo federal también confirmó que México mantiene gestiones diplomáticas para examinar la forma de reanudar los envíos de petróleo y derivados hacia Cuba sin que esto exponga al país a sanciones o aranceles por parte de Estados Unidos.

Sheinbaum subrayó que busca soluciones mediante diálogo, y que si bien México desea apoyar a la isla también se cuida de no poner en riesgo la economía del país ni contravenir posibles sanciones estadounidenses por el suministro de combustible.

 

 


