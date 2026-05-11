México enviará otro barco con ayuda humanitaria a Cuba: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes partirá un nuevo barco desde México con ayuda humanitaria destinada a Cuba, como parte del apoyo que mantiene el Gobierno mexicano hacia la isla caribeña.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que México continuará enviando asistencia humanitaria al pueblo cubano y sostuvo que el país históricamente ha rechazado el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a Cuba, de hecho hoy sale un barco con ayuda humanitaria”, declaró Sheinbaum.

Señaló que la política exterior mexicana mantiene como principio la solidaridad entre naciones y la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

“México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, expresó.

Además, recordó que desde 1962 México manifestó su desacuerdo con el bloqueo económico aplicado contra la isla.

“No estamos de acuerdo nunca y nunca hemos estado de acuerdo desde el primer momento cuando se planteó el bloqueo a Cuba”, afirmó.

Ayuda se concentra en insumos básicos

Sheinbaum explicó que el apoyo enviado por México está enfocado principalmente en ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, enseres e insumos esenciales para la población cubana.

La mandataria también fue cuestionada sobre un posible envío de petróleo a la isla, luego de las restricciones energéticas derivadas del bloqueo estadounidense.

Sin embargo, aclaró que actualmente Rusia es quien suministra petróleo a Cuba, por lo que el Gobierno mexicano ha decidido enfocar sus esfuerzos en asistencia humanitaria.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que la postura de México responde también a principios establecidos en la Constitución.

“Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y además está en la Constitución de México”, indicó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno federal continuará respaldando a Cuba mediante acciones de cooperación humanitaria mientras persistan las necesidades de la población en la isla.

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