Hoy parte otro buque con ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México mantiene comunicación activa tanto con el gobierno de Cuba como con el de Estados Unidos, con el objetivo de contribuir a la estabilidad en la región.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el país busca actuar como un actor que promueva la vía diplomática y evite una posible escalada.

“Nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar cualquier conflicto”, afirmó

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Sale nuevo barco con ayuda humanitaria

Como parte de estas acciones, Sheinbaum informó que este mismo día partirá otro barco con ayuda humanitaria rumbo a la isla, en apoyo a la población cubana.

Detalló que México no solo envía insumos, sino que también brinda acompañamiento logístico a embarcaciones pequeñas para evitar incidentes durante el trayecto.

“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria, y vamos a enviar toda la ayuda que sea necesaria”, dijo.

Añadió que el trayecto puede durar hasta tres días debido al tamaño de las embarcaciones: “Son barcos pequeñitos (…) se apoya para que no vayan a tener ningún problema en el camino”.

La mandataria reiteró la postura histórica de México en política exterior, al rechazar cualquier intervención militar y defender la soberanía de los pueblos.

“Reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, no la invasión, no la solución violenta”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que los conflictos deben resolverse mediante organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que también llamó a reforzar la ayuda humanitaria.

México insiste en levantar el bloqueo

También reiteró su rechazo al bloqueo económico impuesto a Cuba desde la década de 1960, postura que México ha mantenido durante décadas.

“Estamos en contra del bloqueo, y también en contra de que se evite que llegue combustible con represalias a otros países”, sostuvo.

Explicó que el envío de combustible debe permitirse tanto por razones humanitarias como mediante acuerdos comerciales entre naciones.

Exploran cooperación económica e inversión

En el ámbito económico, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que su gobierno analiza posibles mecanismos de cooperación con Cuba, luego de que la isla anunciara recientemente la apertura de su economía.

Incluso, no descartó que empresarios mexicanos puedan invertir en ese país, dependiendo de las condiciones que se definan.

“Estamos viendo los alcances para ver si empresarios mexicanos no quieren invertir en Cuba”, comentó.

Finalmente, aclaró que no existe un llamado para que mexicanos salgan de Cuba, pero aseguró que la embajada mexicana se mantiene atenta para brindar apoyo en caso necesario.

“Ahí está presente para apoyar a cualquier población mexicana”, puntualizó.

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