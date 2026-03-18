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Nuevo León

Escobedo y UANL impulsan innovación en gestión pública

El municipio participará en proyectos como Emprendedores 2026, orientados a impulsar iniciativas estudiantiles y convertirlas en motores económicos

  • 18
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio público y promover el desarrollo local, el municipio de Escobedo, a través de la estrategia 4T Norteña, firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA) de la UANL.

El acuerdo fue encabezado por el alcalde Andrés Mijes y la directora de la facultad, Adriana Garza, quienes coincidieron en que la vinculación entre el ámbito académico y el gobierno permite generar oportunidades de crecimiento para la comunidad.

Impulsan formación y becas para trabajadores municipales

Como parte de esta alianza, se facilitará el acceso a becas educativas dirigidas a trabajadores municipales y sus familias, con el fin de fortalecer su preparación en áreas clave para el desarrollo del municipio.

El alcalde destacó que esta iniciativa busca consolidar capacidades dentro de la administración pública, vinculando el conocimiento académico con las necesidades reales de la población.

"Este convenio no es un acto protocolario. Es una señal de rumbo. Es decirle a Nuevo León que el conocimiento, la academia y el servicio público deben caminar juntos si queremos construir el mejor futuro posible", expresó el Edil.

Vinculan conocimiento con soluciones para la ciudadanía

Mijes subrayó que el propósito central del acuerdo es transformar las ideas en soluciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

"Gobernar una entidad moderna, industrial y metropolitana como la nuestra exige algo fundamental, exige talento, conocimiento y visión de largo plazo", indicó Mijes.

Estudiantes realizarán prácticas en el gobierno municipal

El convenio también contempla la integración de estudiantes de la facultad en prácticas profesionales dentro del Gobierno Municipal, lo que permitirá incorporar nuevas propuestas, innovación y enfoques frescos en la gestión pública.

Asimismo, el municipio participará en proyectos como Emprendedores 2026, orientados a impulsar iniciativas estudiantiles y convertirlas en motores económicos bajo un modelo competitivo.

Alinean esfuerzos con visión nacional

Estas acciones forman parte de una estrategia que busca integrar educación, innovación y servicio público, en sintonía con la visión nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en el desarrollo sostenible del país.

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