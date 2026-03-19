Van legisladores federales contra cruces mortales del tren

Para acabar “lo más pronto posible” con las “trampas mortales” que representan los cruces ferroviarios en la urbe regia, legisladores federales buscan obligar a las empresas Canadian Pacific Kansas City y Ferromex a invertir en mecanismos de seguridad como plumas electrónicas.

Además, plantearán que se diseñe una estrategia para retirar gradualmente la circulación de trenes de carga en la zona urbana, donde generan accidentes y problemas de movilidad.

Estas acciones incluirán exhortos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la realización de foros de movilidad y urbanismo.

Accidentes colocan a Nuevo León en primer lugar nacional

Aunque los trenes son clave para la actividad económica, también representan un problema de seguridad vial en la zona metropolitana.

En los últimos 10 años, Nuevo León ha encabezado el ranking nacional de accidentes ferroviarios, según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

De 2016 a octubre de 2025, el estado acumuló 1,636 accidentes, superando al Estado de México con 1,365 y a Guanajuato con 1,073.

Exigen cumplimiento de la ley

El diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que buscará a la SICT para exigir acciones contra las empresas concesionarias responsables de la seguridad en los 196 cruces ferroviarios.

“Yo exijo que se cumpla con la ley, que se vea que tienen ganas de resolver este tema que afecta mucho el funcionamiento de la ciudad y que amenaza la vida de los automovilistas”, indicó Pérez Díaz.

Por su parte, la senadora de Morena, Judith Díaz Delgado, señaló que es necesario que los tres niveles de gobierno colaboren para atender tanto la seguridad como la circulación ferroviaria.

“Todos son responsables, el Estado, municipios, que no solo le echen la pelotita al gobierno federal de comunicaciones y transportes”, indicó.

Cruces ferroviarios, un riesgo constante

Este miércoles se dio a conocer que la mayoría de los 196 cruces ferroviarios en la zona metropolitana carecen de infraestructura básica como plumas electrónicas, campanas, luces y señalización adecuada.

Esta situación ha contribuido a que Nuevo León sea considerado el “rey” de los accidentes ferroviarios en el país.

En los últimos 10 años, el estado ha encabezado la lista nacional, con un incremento del 150% en accidentes, al pasar de 57 en 2016 a 142 en 2025.

Solo en dos ocasiones, en 2016 y 2023, no ocupó el primer lugar.

El año con más percances fue 2019, con 217 casos, seguido de 2020 con 193, y 2024 y 2018 con 190 y 188 respectivamente.

En cifras acumuladas, detrás de Nuevo León se ubican el Estado de México, Guanajuato y Jalisco, mientras que la Ciudad de México ocupa el lugar 21 con 174 accidentes.

Plantean foro para soluciones

La senadora Judith Díaz adelantó que se prepara un foro de movilidad y urbanismo para analizar esta problemática y proponer soluciones.

Señaló que el crecimiento urbano provocó que las vías del tren quedaran integradas en la ciudad, lo que obliga a coordinar esfuerzos entre autoridades.

“Es un tema para ser atendido de manera urgente… estamos planteando hacer un foro en donde abordemos toda esta problemática”, comentó Díaz.





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