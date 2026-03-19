Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_cruce_trenes_96025e3034
Nuevo León

Van legisladores federales contra cruces mortales del tren

Diputados locales proponen obligar a las empresas a invertir en seguridad y retirar los trenes urbanos ante la alza de accidentes en la zona metropolitana

  • 19
  • Marzo
    2026

Para acabar “lo más pronto posible” con las “trampas mortales” que representan los cruces ferroviarios en la urbe regia, legisladores federales buscan obligar a las empresas Canadian Pacific Kansas City y Ferromex a invertir en mecanismos de seguridad como plumas electrónicas.

Además, plantearán que se diseñe una estrategia para retirar gradualmente la circulación de trenes de carga en la zona urbana, donde generan accidentes y problemas de movilidad.

Estas acciones incluirán exhortos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la realización de foros de movilidad y urbanismo.

nl-cruce-trenes.jpeg

Accidentes colocan a Nuevo León en primer lugar nacional

Aunque los trenes son clave para la actividad económica, también representan un problema de seguridad vial en la zona metropolitana.

nl-cruce-trenes.jpeg

En los últimos 10 años, Nuevo León ha encabezado el ranking nacional de accidentes ferroviarios, según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

De 2016 a octubre de 2025, el estado acumuló 1,636 accidentes, superando al Estado de México con 1,365 y a Guanajuato con 1,073.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 1.23.54 AM.jpeg

Exigen cumplimiento de la ley

El diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que buscará a la SICT para exigir acciones contra las empresas concesionarias responsables de la seguridad en los 196 cruces ferroviarios.

“Yo exijo que se cumpla con la ley, que se vea que tienen ganas de resolver este tema que afecta mucho el funcionamiento de la ciudad y que amenaza la vida de los automovilistas”, indicó Pérez Díaz.

nl-cruce-trenes-plumas.jpeg

Por su parte, la senadora de Morena, Judith Díaz Delgado, señaló que es necesario que los tres niveles de gobierno colaboren para atender tanto la seguridad como la circulación ferroviaria.

“Todos son responsables, el Estado, municipios, que no solo le echen la pelotita al gobierno federal de comunicaciones y transportes”, indicó.

nl-cruce-trenes.jpeg

Cruces ferroviarios, un riesgo constante

Este miércoles se dio a conocer que la mayoría de los 196 cruces ferroviarios en la zona metropolitana carecen de infraestructura básica como plumas electrónicas, campanas, luces y señalización adecuada.

Esta situación ha contribuido a que Nuevo León sea considerado el “rey” de los accidentes ferroviarios en el país.

En los últimos 10 años, el estado ha encabezado la lista nacional, con un incremento del 150% en accidentes, al pasar de 57 en 2016 a 142 en 2025.

Solo en dos ocasiones, en 2016 y 2023, no ocupó el primer lugar.

nl-cruce-trenes-plumas.jpeg

El año con más percances fue 2019, con 217 casos, seguido de 2020 con 193, y 2024 y 2018 con 190 y 188 respectivamente.

En cifras acumuladas, detrás de Nuevo León se ubican el Estado de México, Guanajuato y Jalisco, mientras que la Ciudad de México ocupa el lugar 21 con 174 accidentes.

nl-cruce-trenes-plumas.jpeg

Plantean foro para soluciones

La senadora Judith Díaz adelantó que se prepara un foro de movilidad y urbanismo para analizar esta problemática y proponer soluciones.

Señaló que el crecimiento urbano provocó que las vías del tren quedaran integradas en la ciudad, lo que obliga a coordinar esfuerzos entre autoridades.

“Es un tema para ser atendido de manera urgente… estamos planteando hacer un foro en donde abordemos toda esta problemática”, comentó Díaz.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 1.51.44 AM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_incendios_759cdf167c
Es marzo un mes 'de fuego': promedia NL 22 incendios diarios
p_B_Et5_NA_e19cfd4fa3
UANL participa en asamblea internacional sobre educación
Mariana_Rodriguez_a5473dcb12
Presenta Mariana Rodríguez Procuraduría para Niños y Adolescentes
publicidad

Últimas Noticias

finabien_remesas_f9bdd740cd
FINABIEN rebasa meta con 132 mil tarjetas para envío de remesas
kevin_spacey_15c7d52378
Kevin Spacey pacta acuerdo para evitar juicio por agresión sexual
hijastro_mencho_cjng_5e2a771fcc
Hijastro de 'El Mencho' asume control del CJNG, según reportes
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
publicidad
×