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Nuevo León

Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta

Esta propiedad tiene un costo de $13,900,000 pesos y cuenta con múltiples equipamientos y acabados de lujo en todas las habitaciones

  • 19
  • Marzo
    2026

Semanas después de que comenzaron sus problemas legales, la casa de Karina Barrón fue puesta en venta, incluso siendo anunciada mediante el marketplace de Facebook.

Esta propiedad está ubicada en la colonia Lagos el Bosque, en el municipio de Monterrey, tiene un costo de $13,900,000 pesos y cuenta con multiples equipamientos y acabados de lujo.

Casa Karina Barrón

Así es la casa de Karina Barrón

Según se anuncia en la misma publicación, el terreno es de 283 metros cuadrados, con 495 de construcción, tiene dos plantas, tres habitaciones, cuarto de servicio y cinco baños.

La casa se encuentra totalmente equipada y, según anunciaron, recientemente fue remodelada. Algunas de sus amenidades son una zona de bar fabricada en madera, cuartos con pisos de madera, baño con tina e incluso un amplio jardín.

Vecinos de la zona confirmaron a El Horizonte que la exfuncionaria sí vivió en esta casa, pues en la fachada había una lona con propaganda de ella cuando contendió al Senado de la República.

Casa Karina Barrón

¿De qué acusan a Karina Barrón?

La funcionaria municipal enfrenta cargos por los presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones, derivados de una investigación por el supuesto montaje de una denuncia por violación en contra del actual senador de la República, Waldo Fernández, durante la pasada contienda electoral.

Fernández señaló que los imputados habrían pagado un millón de pesos a una mujer identificada como “Berenice”, con el fin de que acusara falsamente al legislador de abuso sexual durante su campaña rumbo al Senado.

Casa Karina Barrón


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