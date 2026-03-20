Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río

Este sábado 21 de marzo, Nuevo León tiene una cita con la historia en pro del medio ambiente, pues el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, lanzó un llamado a la población para romper el Récord Guinness de la mayor cantidad de personas limpiando un río de manera simultánea.

El reto: superar a Gales

El objetivo es claro: vencer el récord actual de 1,327 personas, establecido exactamente hace un año, el 21 de marzo de 2025, en el Río Taff, en el Reino Unido.

Para lograrlo, Nuevo León se ha fijado la meta de reunir a más de 1,500 voluntarios, lo que posicionaría a la entidad como líder mundial en acciones de voluntariado.

Así puedes participar

La cita es este sábado 21 de marzo a las 07:00 horas, a la altura de la zona conocida como Las Escobas, en los límites de los municipios de Juárez y Guadalupe.

Esta iniciativa se integra a la campaña “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, una estrategia que busca proyectar la mejor cara del estado rumbo a la Copa del Mundo.