Nuevo León

Estaciones de Servicio Público acercan más de 265 mil apoyos: NL

La Secretaría de Igualdad e Inclusión brindó más de 265 mil servicios gratuitos en 51 municipios durante 2025, beneficiando a más de 71 mil personas

  • 05
  • Enero
    2026

Durante 2025, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, fortaleció su estrategia para acercar derechos y servicios sociales a la población mediante las Estaciones de Servicio Público, alcanzando más de 265 mil 900 servicios gratuitos en 51 municipios del estado.

Estas acciones beneficiaron de manera directa a más de 71 mil personas, principalmente en comunidades en situación de vulnerabilidad.

Servicios en un solo espacio

Las Estaciones de Servicio Público tienen como objetivo eliminar barreras de acceso y ofrecer atención digna, cercana y oportuna, concentrando en un solo espacio trámites y servicios esenciales de distintas dependencias.

En 2025 se instalaron 307 estaciones en diversos municipios, donde las familias pudieron acceder a servicios como Registro Civil, atención médica gratuita, optometría con entrega de lentes, orientación legal, apoyos alimentarios, aparatos de movilidad y atención a personas con discapacidad.

FRGTY.JPG

Acceso a programas sociales

Las jornadas también facilitaron el acceso a programas impulsados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, como Jefas de Familia, Hambre Cero, Impulso a Cuidadoras y Apoyo a Personas con Discapacidad, además de la actualización de beneficios y orientación para apoyos económicos.

Esta estrategia forma parte de la Nueva Ruta, el modelo estatal para la reducción de la pobreza, que articula acciones para atender de manera integral las cinco vías de la pobreza: rezago educativo, alimentación, vivienda, ingreso y trabajo, y salud.

DFRGNSZ.JPG

La Secretaría de Igualdad e Inclusión reafirmó su compromiso de construir un Nuevo León más justo, incluyente y cercano, garantizando que más personas tengan acceso a servicios y oportunidades que mejoren su calidad de vida, sin importar su contexto o lugar de origen.


